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Финские энергокомпании нашли способ экономить электричество, пишут СМИ - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Финские энергокомпании нашли способ экономить электричество, пишут СМИ
Финские энергокомпании нашли способ экономить электричество, пишут СМИ - 23.01.2025, ПРАЙМ
Финские энергокомпании нашли способ экономить электричество, пишут СМИ
Финские компании энергоснабжения строят резервуары для хранения горячей воды, чтобы экономить электричество, когда цена на него растет, сообщает... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T13:44+0300
2025-01-23T13:44+0300
энергетика
финляндия
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Финские компании энергоснабжения строят резервуары для хранения горячей воды, чтобы экономить электричество, когда цена на него растет, сообщает телерадиовещатель Yle. "В Финляндии строится все больше резервуаров для хранения горячей воды… Причина строительного бума заключается в том, что резервуары позволяют компаниям энергоснабжения извлекать выгоду, когда электроэнергия дешевеет", - говорится в материале. Например, в Лаппеенранте скоро завершат строительство резервуара для воды объемом 10 тысяч кубометров. Его введут в эксплуатацию в начале лета, уточняет Yle. По данным объединения энергокомпаний Energiateollisuus, которые приводит Yle, около 30 различных компаний энергоснабжения в Финляндии уже имеют такие резервуары. Цены на централизованное теплоснабжение выросли в Финляндии из-за резкого роста цен на древесное топливо, уточняет Yle. Древесина подорожала почти в два раза за пару лет. "Мы можем нагревать воду с помощью электричества, когда оно дешевое, затем помещать ее в резервуар и пускать в сеть централизованного теплоснабжения, когда электричество дорожает", - сказал Yle директор компании энергоснабжения Лаппеенранты Арто Никканен. По словам Никканена, экономия при использовании такого метода составляет несколько сотен тысяч евро в год. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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финляндия
Энергетика, ФИНЛЯНДИЯ
13:44 23.01.2025
 
Финские энергокомпании нашли способ экономить электричество, пишут СМИ

Yle: финские энергокомпании строят резервуары для горячей воды ради экономии

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© flickr.com / stanjourdan
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Финские компании энергоснабжения строят резервуары для хранения горячей воды, чтобы экономить электричество, когда цена на него растет, сообщает телерадиовещатель Yle.
"В Финляндии строится все больше резервуаров для хранения горячей воды… Причина строительного бума заключается в том, что резервуары позволяют компаниям энергоснабжения извлекать выгоду, когда электроэнергия дешевеет", - говорится в материале.
Например, в Лаппеенранте скоро завершат строительство резервуара для воды объемом 10 тысяч кубометров. Его введут в эксплуатацию в начале лета, уточняет Yle. По данным объединения энергокомпаний Energiateollisuus, которые приводит Yle, около 30 различных компаний энергоснабжения в Финляндии уже имеют такие резервуары.
Цены на централизованное теплоснабжение выросли в Финляндии из-за резкого роста цен на древесное топливо, уточняет Yle. Древесина подорожала почти в два раза за пару лет.
"Мы можем нагревать воду с помощью электричества, когда оно дешевое, затем помещать ее в резервуар и пускать в сеть централизованного теплоснабжения, когда электричество дорожает", - сказал Yle директор компании энергоснабжения Лаппеенранты Арто Никканен.
По словам Никканена, экономия при использовании такого метода составляет несколько сотен тысяч евро в год.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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