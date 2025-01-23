https://1prime.ru/20250123/flot-854406254.html

Путин поручил проверить состояние российского танкерного флота

Путин поручил проверить состояние российского танкерного флота - 23.01.2025, ПРАЙМ

Путин поручил проверить состояние российского танкерного флота

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние отечественного танкерного флота. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T17:35+0300

2025-01-23T17:35+0300

2025-01-23T17:36+0300

россия

владимир путин

нефтяные танкеры

проверка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_2ab58a65ddc69b9b23fcda21adfe545f.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние отечественного танкерного флота. Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства РФ. Первым пунктом повестки стал отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. "Виталий Геннадьевич (Савельев — ред.), просьба, несколько вопросов рассмотреть отдельно и уделить им отдельное внимание. Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов... (Необходимо - ред.) проверить состояние танкерного флота", — сказал он. Путин также поручил провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий, подобных разливу мазута в Черном море.Кроме того, он потребовал провести ревизию нормативной базы, регулирующей морские перевозки нефти и нефтепродуктов.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса РФ, в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основная часть нефтепродуктов была собрана за три дня.

https://1prime.ru/20250123/mazut-854405932.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, нефтяные танкеры, проверка