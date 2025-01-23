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Путин поручил проверить состояние российского танкерного флота - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил проверить состояние российского танкерного флота
Путин поручил проверить состояние российского танкерного флота - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил проверить состояние российского танкерного флота
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние отечественного танкерного флота. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T17:35+0300
2025-01-23T17:36+0300
россия
владимир путин
нефтяные танкеры
проверка
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние отечественного танкерного флота. Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства РФ. Первым пунктом повестки стал отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. "Виталий Геннадьевич (Савельев — ред.), просьба, несколько вопросов рассмотреть отдельно и уделить им отдельное внимание. Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов... (Необходимо - ред.) проверить состояние танкерного флота", — сказал он. Путин также поручил провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий, подобных разливу мазута в Черном море.Кроме того, он потребовал провести ревизию нормативной базы, регулирующей морские перевозки нефти и нефтепродуктов.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса РФ, в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основная часть нефтепродуктов была собрана за три дня.
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россия, владимир путин, нефтяные танкеры, проверка
РОССИЯ, Владимир Путин, нефтяные танкеры, проверка
17:35 23.01.2025 (обновлено: 17:36 23.01.2025)
 
Путин поручил проверить состояние российского танкерного флота

Путин поручил вице-премьеру Савельеву проверить состояние танкерного флота

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние отечественного танкерного флота.
Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства РФ. Первым пунктом повестки стал отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.
"Виталий Геннадьевич (Савельев — ред.), просьба, несколько вопросов рассмотреть отдельно и уделить им отдельное внимание. Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов... (Необходимо - ред.) проверить состояние танкерного флота", — сказал он.
Путин также поручил провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий, подобных разливу мазута в Черном море.
Кроме того, он потребовал провести ревизию нормативной базы, регулирующей морские перевозки нефти и нефтепродуктов.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса РФ, в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основная часть нефтепродуктов была собрана за три дня.
Уборка мазута у мыса Панагия - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута
17:25
 
РОССИЯВладимир Путиннефтяные танкерыпроверка
 
 
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