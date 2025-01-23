https://1prime.ru/20250123/flot-854406254.html
Путин поручил проверить состояние российского танкерного флота
Путин поручил проверить состояние российского танкерного флота - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил проверить состояние российского танкерного флота
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние отечественного танкерного флота. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T17:35+0300
2025-01-23T17:35+0300
2025-01-23T17:36+0300
россия
владимир путин
нефтяные танкеры
проверка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_2ab58a65ddc69b9b23fcda21adfe545f.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние отечественного танкерного флота. Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства РФ. Первым пунктом повестки стал отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. "Виталий Геннадьевич (Савельев — ред.), просьба, несколько вопросов рассмотреть отдельно и уделить им отдельное внимание. Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов... (Необходимо - ред.) проверить состояние танкерного флота", — сказал он. Путин также поручил провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий, подобных разливу мазута в Черном море.Кроме того, он потребовал провести ревизию нормативной базы, регулирующей морские перевозки нефти и нефтепродуктов.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса РФ, в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основная часть нефтепродуктов была собрана за три дня.
https://1prime.ru/20250123/mazut-854405932.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_9b6e9da449dcc0fead87c334f483ac4a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, нефтяные танкеры, проверка
РОССИЯ, Владимир Путин, нефтяные танкеры, проверка
Путин поручил проверить состояние российского танкерного флота
Путин поручил вице-премьеру Савельеву проверить состояние танкерного флота
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние отечественного танкерного флота.
Глава государства в четверг проводит совещание с членами правительства РФ. Первым пунктом повестки стал отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.
"Виталий Геннадьевич (Савельев — ред.), просьба, несколько вопросов рассмотреть отдельно и уделить им отдельное внимание. Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов... (Необходимо - ред.) проверить состояние танкерного флота", — сказал он.
Путин также поручил провести ревизию потенциала по ликвидации техногенных аварий, подобных разливу мазута в Черном море.
Кроме того, он потребовал провести ревизию нормативной базы, регулирующей морские перевозки нефти и нефтепродуктов.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса РФ, в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основная часть нефтепродуктов была собрана за три дня.
С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута