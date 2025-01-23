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В МО ФРГ заявили, что оборонных расходов в 2% ВВП недостаточно

В МО ФРГ заявили, что оборонных расходов в 2% ВВП недостаточно - 23.01.2025, ПРАЙМ

В МО ФРГ заявили, что оборонных расходов в 2% ВВП недостаточно

Оборонные расходы размером в 2% ВВП недостаточны, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T23:23+0300

2025-01-23T23:23+0300

2025-01-23T23:23+0300

германия

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ПАРИЖ, 23 янв – ПРАЙМ. Оборонные расходы размером в 2% ВВП недостаточны, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. "Мы отдаем себе отчет в том, что расходы в 2% ВВП в сфере обороны недостаточны", - заявил он в интервью французскому телеканалу LCI. Он отметил, что на сегодняшний день расходы Германии на оборону составляют около 2,1% ВВП. При этом министр ушел от ответа на вопрос, сколько военных ФРГ готова предоставить для участия в миротворческой миссии ЕС в случае прекращения огня на Украине. "Я не хочу раскрывать Владимиру Путину, на что готовы Германия и Франция в случае мирного соглашения", - сказал он. В настоящее время в Германии идут дискуссии вокруг предоставления дополнительной помощи Киеву в размере 3 миллиардов евро. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал понять, что не рассчитывает на принятие решения о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи до досрочных парламентских выборов в ФРГ, намеченных на 23 февраля. Он подтвердил, что одобрит дополнительные поставки оружия Украине только в случае, если для этого будет ослаблен долговой тормоз (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). Оппозиционный блок ХДС/ХСС, Свободная демократическая партия Германии, а также "зеленые" хотят профинансировать дополнительные поставки оружия за счет незапланированных расходов в бюджете до федеральных выборов. В этом контексте Шольц предостерег от сокращений в социальной сфере в пользу помощи Украине. В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о надвигающейся "потере доверия к Германии" в ЕС. Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 миллиардов евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около 4 миллиарда евро, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.

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германия, оборона, нато