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Венгрия готова предоставить мощности для снабжения Словакии газом из России - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Венгрия готова предоставить мощности для снабжения Словакии газом из России
Венгрия готова предоставить мощности для снабжения Словакии газом из России - 23.01.2025, ПРАЙМ
Венгрия готова предоставить мощности для снабжения Словакии газом из России
Будапешт готов предоставить Словакии транзитные мощности для поставок российского газа. Об этом сообщил министр иностранных дел венгрии Петер Сийярто. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T11:56+0300
2025-01-23T12:04+0300
энергетика
венгрия
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газ
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БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Будапешт готов предоставить Словакии транзитные мощности для поставок российского газа. Об этом сообщил министр иностранных дел венгрии Петер Сийярто."Мы готовы в полном объеме предложить наши транзитные мощности, чтобы энергоснабжение Словакии было обеспечено", — подчеркнул Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.Кроме того, он отметил, что в 2024 году Венгрия получит из России 7,6 миллиарда кубометров газа по газопроводу "Турецкий поток", при максимальной мощности газопровода в 8,5 миллиарда кубометров. Таким образом, в запасе останется примерно миллиард кубометров газа.Венгрия также намерена увеличить годовую мощность интерконнектора со Словакией на 900 тысяч кубометров, чтобы помочь обеспечить энергетическую безопасность Словакии.Соглашение о поставках российского газа через Украину истекло 31 декабря, и Киев отказался продлевать его даже при условии закупок третьими странами. В результате этого "Газпром" прекратил поставку газа через Украину. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение поставок газа нанесло ущерб стране на сумму около 500 миллионов евро.Он также заявил, что готов наложить вето на решение ЕС о выделении Украине 50 миллиардов евро, если вопрос с транзитом газа не будет решен. Еврокомиссия сообщила, что санкции и европейское законодательство не мешают Украине продолжать прокачку газа.
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венгрия, словакия, россия, газ
Энергетика, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, РОССИЯ, Газ
11:56 23.01.2025 (обновлено: 12:04 23.01.2025)
 
Венгрия готова предоставить мощности для снабжения Словакии газом из России

Сийярто: Венгрия готова предоставить мощности для снабжения Словакии газом из РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Будапешт готов предоставить Словакии транзитные мощности для поставок российского газа. Об этом сообщил министр иностранных дел венгрии Петер Сийярто.
"Мы готовы в полном объеме предложить наши транзитные мощности, чтобы энергоснабжение Словакии было обеспечено", — подчеркнул Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Кроме того, он отметил, что в 2024 году Венгрия получит из России 7,6 миллиарда кубометров газа по газопроводу "Турецкий поток", при максимальной мощности газопровода в 8,5 миллиарда кубометров. Таким образом, в запасе останется примерно миллиард кубометров газа.
Венгрия также намерена увеличить годовую мощность интерконнектора со Словакией на 900 тысяч кубометров, чтобы помочь обеспечить энергетическую безопасность Словакии.
Соглашение о поставках российского газа через Украину истекло 31 декабря, и Киев отказался продлевать его даже при условии закупок третьими странами. В результате этого "Газпром" прекратил поставку газа через Украину. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение поставок газа нанесло ущерб стране на сумму около 500 миллионов евро.
Он также заявил, что готов наложить вето на решение ЕС о выделении Украине 50 миллиардов евро, если вопрос с транзитом газа не будет решен. Еврокомиссия сообщила, что санкции и европейское законодательство не мешают Украине продолжать прокачку газа.
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ЭнергетикаВЕНГРИЯСЛОВАКИЯРОССИЯГаз
 
 
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