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Европа вышла из игры. США и Россия разыгрывают партию на газовом рынке - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250123/gaz-854397701.html
Европа вышла из игры. США и Россия разыгрывают партию на газовом рынке
Европа вышла из игры. США и Россия разыгрывают партию на газовом рынке - 23.01.2025, ПРАЙМ
Европа вышла из игры. США и Россия разыгрывают партию на газовом рынке
Россия и Соединенные Штаты соревнуются за влияние на газовом рынке, и это может привести к снижению напряженности между двумя странами, говорится в материале... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T13:46+0300
2025-01-23T13:46+0300
энергетика
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия и Соединенные Штаты соревнуются за влияние на газовом рынке, и это может привести к снижению напряженности между двумя странами, говорится в материале итальянского издания Inside Over.В издании заметили, что Трамп стремится к возрождению энергетического лидерства США и планирует заключить соглашение с Европой об ее увеличенных закупках американского СПГ. Решение Вашингтона может привести к возможной разрядке между США и Россией, где борьба за газ будет играть ключевую роль."С одной стороны, энергетический рынок Европы – это область контроля других стран. В этом нет ничего нового, и этот контроль будет усиливаться теперь, когда Америка снова решительно стремится к явному первенству, а не просто к торговому превосходству. С другой стороны, в какой-то степени может повториться ситуация времен первого срока Трампа, когда Вашингтон и Москва разыгрывали шахматную партию на газовом рынке", — сказано в публикации.Финансовые санкции, которые администрация Джо Байдена намеревалась ввести против российских СПГ-заводов, также ставят Трампа перед сложным выбором. Кроме того, и Москва и Вашиннгтон уверены в том, что единственной проигравшей стороной осталась Европа, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, ес, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, Газ
13:46 23.01.2025
 
Европа вышла из игры. США и Россия разыгрывают партию на газовом рынке

Inside Over: США и Россия вновь разыгрывают партию на газовом рынке

© РИА Новости . Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкГазовые объекты в Германии
Газовые объекты в Германии - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия и Соединенные Штаты соревнуются за влияние на газовом рынке, и это может привести к снижению напряженности между двумя странами, говорится в материале итальянского издания Inside Over.
В издании заметили, что Трамп стремится к возрождению энергетического лидерства США и планирует заключить соглашение с Европой об ее увеличенных закупках американского СПГ. Решение Вашингтона может привести к возможной разрядке между США и Россией, где борьба за газ будет играть ключевую роль.
"С одной стороны, энергетический рынок Европы – это область контроля других стран. В этом нет ничего нового, и этот контроль будет усиливаться теперь, когда Америка снова решительно стремится к явному первенству, а не просто к торговому превосходству. С другой стороны, в какой-то степени может повториться ситуация времен первого срока Трампа, когда Вашингтон и Москва разыгрывали шахматную партию на газовом рынке", — сказано в публикации.
Финансовые санкции, которые администрация Джо Байдена намеревалась ввести против российских СПГ-заводов, также ставят Трампа перед сложным выбором. Кроме того, и Москва и Вашиннгтон уверены в том, что единственной проигравшей стороной осталась Европа, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
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11:56
 
ЭнергетикаРОССИЯЕСГаз
 
 
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