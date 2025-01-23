https://1prime.ru/20250123/gaz-854400642.html

В Венгрии рассказали о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока"

В Венгрии рассказали о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока" - 23.01.2025, ПРАЙМ

В Венгрии рассказали о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока"

Венгрия имеет сценарий для обеспечения поставок газа в случае, если "Турецкий поток" будет остановлен из-за атаки. Об этом заявил глава администрации... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T15:15+0300

2025-01-23T15:15+0300

2025-01-23T15:15+0300

энергетика

венгрия

газопровод "турецкий поток"

газ

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БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Венгрия имеет сценарий для обеспечения поставок газа в случае, если "Турецкий поток" будет остановлен из-за атаки. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."У нас есть сценарии на случай любой кризисной ситуации. Газоснабжение Венгрии в этом случае все равно будет обеспечено, но, вероятно, значительно дороже", — отметил он в рамках брифинга.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина откажется от получения 800 миллионов евро за транзит российского газа и обратится за помощью к Евросоюзу, он может наложить вето на выделение Украине дополнительных 50 миллиардов евро. Словацкий премьер-министр также назвал решение Украины о прекращении транзита газа через свою территорию политическим капризом.

https://1prime.ru/20250123/gaz-854394651.html

венгрия

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венгрия, газопровод "турецкий поток", газ