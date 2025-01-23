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В Венгрии рассказали о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока" - 23.01.2025, ПРАЙМ
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В Венгрии рассказали о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока"
В Венгрии рассказали о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока" - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Венгрии рассказали о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока"
Венгрия имеет сценарий для обеспечения поставок газа в случае, если "Турецкий поток" будет остановлен из-за атаки. Об этом заявил глава администрации... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:15+0300
2025-01-23T15:15+0300
энергетика
венгрия
газопровод "турецкий поток"
газ
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БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Венгрия имеет сценарий для обеспечения поставок газа в случае, если "Турецкий поток" будет остановлен из-за атаки. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."У нас есть сценарии на случай любой кризисной ситуации. Газоснабжение Венгрии в этом случае все равно будет обеспечено, но, вероятно, значительно дороже", — отметил он в рамках брифинга.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина откажется от получения 800 миллионов евро за транзит российского газа и обратится за помощью к Евросоюзу, он может наложить вето на выделение Украине дополнительных 50 миллиардов евро. Словацкий премьер-министр также назвал решение Украины о прекращении транзита газа через свою территорию политическим капризом.
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венгрия, газопровод "турецкий поток", газ
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Газопровод "Турецкий поток", Газ
15:15 23.01.2025
 
В Венгрии рассказали о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока"

Гуйяш: в случае атаки "Турецкого потока" газоснабжение в Венгрии будет дороже

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Венгрия имеет сценарий для обеспечения поставок газа в случае, если "Турецкий поток" будет остановлен из-за атаки. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"У нас есть сценарии на случай любой кризисной ситуации. Газоснабжение Венгрии в этом случае все равно будет обеспечено, но, вероятно, значительно дороже", — отметил он в рамках брифинга.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина откажется от получения 800 миллионов евро за транзит российского газа и обратится за помощью к Евросоюзу, он может наложить вето на выделение Украине дополнительных 50 миллиардов евро. Словацкий премьер-министр также назвал решение Украины о прекращении транзита газа через свою территорию политическим капризом.
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Венгрия готова предоставить мощности для снабжения Словакии газом из России
11:56
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯГазопровод "Турецкий поток"Газ
 
 
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