https://1prime.ru/20250123/gaz-854400642.html
В Венгрии рассказали о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока"
В Венгрии рассказали о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока" - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Венгрии рассказали о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока"
Венгрия имеет сценарий для обеспечения поставок газа в случае, если "Турецкий поток" будет остановлен из-за атаки. Об этом заявил глава администрации... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:15+0300
2025-01-23T15:15+0300
2025-01-23T15:15+0300
энергетика
венгрия
газопровод "турецкий поток"
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/09/835610969_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_86cd75bb9e4034f6d15492fdae662b04.jpg
БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Венгрия имеет сценарий для обеспечения поставок газа в случае, если "Турецкий поток" будет остановлен из-за атаки. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."У нас есть сценарии на случай любой кризисной ситуации. Газоснабжение Венгрии в этом случае все равно будет обеспечено, но, вероятно, значительно дороже", — отметил он в рамках брифинга.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина откажется от получения 800 миллионов евро за транзит российского газа и обратится за помощью к Евросоюзу, он может наложить вето на выделение Украине дополнительных 50 миллиардов евро. Словацкий премьер-министр также назвал решение Украины о прекращении транзита газа через свою территорию политическим капризом.
https://1prime.ru/20250123/gaz-854394651.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/09/835610969_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_eefce5ff99ba1d90da27b27c0f3c9f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, газопровод "турецкий поток", газ
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Газопровод "Турецкий поток", Газ
В Венгрии рассказали о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока"
Гуйяш: в случае атаки "Турецкого потока" газоснабжение в Венгрии будет дороже
БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Венгрия имеет сценарий для обеспечения поставок газа в случае, если "Турецкий поток" будет остановлен из-за атаки. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"У нас есть сценарии на случай любой кризисной ситуации. Газоснабжение Венгрии в этом случае все равно будет обеспечено, но, вероятно, значительно дороже", — отметил он в рамках брифинга.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина откажется от получения 800 миллионов евро за транзит российского газа и обратится за помощью к Евросоюзу, он может наложить вето на выделение Украине дополнительных 50 миллиардов евро. Словацкий премьер-министр также назвал решение Украины о прекращении транзита газа через свою территорию политическим капризом.
Венгрия готова предоставить мощности для снабжения Словакии газом из России