https://1prime.ru/20250123/gaz-854400988.html

Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" в Европу вырос на 30 процентов

Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" в Европу вырос на 30 процентов - 23.01.2025, ПРАЙМ

Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" в Европу вырос на 30 процентов

Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу выросли за первые три недели января на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,06... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T15:20+0300

2025-01-23T15:20+0300

2025-01-23T15:20+0300

экономика

россия

европа

газопровод "турецкий поток"

поставки газа

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу выросли за первые три недели января на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,06 миллиарда кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Экспорт газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 21 января составил 1,06 миллиарда кубометров. Это на 30,3% больше, чем за такой же период прошлого года – около 813,4 миллиона кубометров. Российский газ шел в Европу в прошлом году по двум маршрутам. Первый – газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". "Балканский поток" проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию; из Сербии – на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию. Второй маршрут – украинский коридор. Газ по нему получали Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше шел в Австрию и частично направлялся в Италию и Чехию. Поставки газа по турецкому коридору в 2024 году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,4%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли на 13,4% - до 32,75 миллиарда кубометров. Сейчас российский газ идет в Европу только через Турцию. С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.

https://1prime.ru/20250123/gaz-854400642.html

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россия, европа, газопровод "турецкий поток", поставки газа