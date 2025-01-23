https://1prime.ru/20250123/gazprom-854412236.html
"Газпром" вновь обеспечил прирост запасов над объемами добычи
"Газпром" вновь обеспечил прирост запасов над объемами добычи - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Газпром" вновь обеспечил прирост запасов над объемами добычи
"Газпром" в 2024 году, двадцатый год подряд, обеспечил прирост запасов над объемами добычи, в 2025 году продолжит эффективно развивать ресурсную базу РФ,... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T20:15+0300
2025-01-23T20:15+0300
2025-01-23T20:15+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "Газпром" в 2024 году, двадцатый год подряд, обеспечил прирост запасов над объемами добычи, в 2025 году продолжит эффективно развивать ресурсную базу РФ, сообщает компания. "Компания ежегодно проводит на территории России масштабный комплекс геологоразведочных работ. В 2024 году "Газпром" снова обеспечил прирост запасов над объемами добычи. Коэффициент восполнения запасов газа выше единицы достигается уже двадцатый год подряд", - говорится в сообщении. Отмечается, что основной прирост запасов газа получен в Арктике - на шельфе Карского моря, в акватории Тазовской губы и на полуострове Ямал. Речь идет, в частности, о месторождении им. В.А. Динкова, Антипаютинском, Ленинградском и Харасавэйском. На Востоке России "Газпром" продолжал строительство разведочных скважин на месторождениях Иркутского и Якутского центров газодобычи. "В 2025 году "Газпром" продолжит эффективно развивать ресурсную базу России в интересах страны и ее граждан", - отмечает компания. Крепкая ресурсная база - это основа устойчивого развития компании, гарантия долгосрочных надежных поставок газа потребителям и вклад в укрепление энергетической безопасности страны, добавили там.
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россия, газпром, добыча газа
Экономика, РОССИЯ, Газпром, добыча газа
"Газпром" вновь обеспечил прирост запасов над объемами добычи
"Газпром" 20-й год подряд обеспечил прирост запасов над объемами добычи
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "Газпром" в 2024 году, двадцатый год подряд, обеспечил прирост запасов над объемами добычи, в 2025 году продолжит эффективно развивать ресурсную базу РФ, сообщает компания.
"Компания ежегодно проводит на территории России масштабный комплекс геологоразведочных работ. В 2024 году "Газпром" снова обеспечил прирост запасов над объемами добычи. Коэффициент восполнения запасов газа выше единицы достигается уже двадцатый год подряд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основной прирост запасов газа получен в Арктике - на шельфе Карского моря, в акватории Тазовской губы и на полуострове Ямал. Речь идет, в частности, о месторождении им. В.А. Динкова, Антипаютинском, Ленинградском и Харасавэйском. На Востоке России "Газпром" продолжал строительство разведочных скважин на месторождениях Иркутского и Якутского центров газодобычи.
"В 2025 году "Газпром" продолжит эффективно развивать ресурсную базу России в интересах страны и ее граждан", - отмечает компания.
Крепкая ресурсная база - это основа устойчивого развития компании, гарантия долгосрочных надежных поставок газа потребителям и вклад в укрепление энергетической безопасности страны, добавили там.
"Газпром" рассмотрит ликвидацию представительств в Брюсселе и Токио