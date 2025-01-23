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В ГД назвали бредом слова Зеленского о непризнании новых регионов России - 23.01.2025, ПРАЙМ
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В ГД назвали бредом слова Зеленского о непризнании новых регионов России
В ГД назвали бредом слова Зеленского о непризнании новых регионов России - 23.01.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали бредом слова Зеленского о непризнании новых регионов России
Слова Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России являются бредом человека, оторванного от реальности. Об этом в беседе с агентством РИА Новости... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T09:56+0300
2025-01-23T09:56+0300
политика
россия
украина
госдума
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России являются бредом человека, оторванного от реальности. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее Зеленский заявил журналистам, что Украина не признает новые регионы России. "Россия не нуждается в признаниях Зеленским ее новых территорий. Он не та фигура, чтоб влиять на события, и продолжает упорно отрицать существующую реальность, в том числе и территориальную, тиражируя очередной бред и ахинею", — отметил собеседник издания.По словам Белика, после окончания специальной военной операции на Украине будет сложно восстановить отношения с Украиной, но в мире часто фанатики сменяются прагматиками, с которыми можно найти общий язык и урегулировать спорные вопросы.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина, госдума, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Госдума, Владимир Зеленский
09:56 23.01.2025
 
В ГД назвали бредом слова Зеленского о непризнании новых регионов России

Белик назвал бредом заявление Зеленского о непризнании новых регионов России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России являются бредом человека, оторванного от реальности. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Зеленский заявил журналистам, что Украина не признает новые регионы России.
"Россия не нуждается в признаниях Зеленским ее новых территорий. Он не та фигура, чтоб влиять на события, и продолжает упорно отрицать существующую реальность, в том числе и территориальную, тиражируя очередной бред и ахинею", — отметил собеседник издания.
По словам Белика, после окончания специальной военной операции на Украине будет сложно восстановить отношения с Украиной, но в мире часто фанатики сменяются прагматиками, с которыми можно найти общий язык и урегулировать спорные вопросы.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАГосдумаВладимир Зеленский
 
 
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