https://1prime.ru/20250123/gosduma-854391264.html

В ГД назвали бредом слова Зеленского о непризнании новых регионов России

В ГД назвали бредом слова Зеленского о непризнании новых регионов России - 23.01.2025, ПРАЙМ

В ГД назвали бредом слова Зеленского о непризнании новых регионов России

Слова Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России являются бредом человека, оторванного от реальности. Об этом в беседе с агентством РИА Новости... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T09:56+0300

2025-01-23T09:56+0300

2025-01-23T09:56+0300

политика

россия

украина

госдума

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России являются бредом человека, оторванного от реальности. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее Зеленский заявил журналистам, что Украина не признает новые регионы России. "Россия не нуждается в признаниях Зеленским ее новых территорий. Он не та фигура, чтоб влиять на события, и продолжает упорно отрицать существующую реальность, в том числе и территориальную, тиражируя очередной бред и ахинею", — отметил собеседник издания.По словам Белика, после окончания специальной военной операции на Украине будет сложно восстановить отношения с Украиной, но в мире часто фанатики сменяются прагматиками, с которыми можно найти общий язык и урегулировать спорные вопросы.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20250123/zelenskiy-854390819.html

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россия, украина, госдума, владимир зеленский