https://1prime.ru/20250123/hyundai-854414059.html

Из-за малого спроса на электрокары чешский завод Hyundai сократит персонал

Из-за малого спроса на электрокары чешский завод Hyundai сократит персонал - 23.01.2025, ПРАЙМ

Из-за малого спроса на электрокары чешский завод Hyundai сократит персонал

В связи с малым спросом на электромобили и общим спадом в мировой экономике единственный в Европе автозавод компании Hyundai, находящийся в чешском городе... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T22:02+0300

2025-01-23T22:02+0300

2025-01-23T22:02+0300

экономика

hyundai

автопром

чехия

https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_a2b038a91abfeb46ed9a14c818af9dcc.jpg

ПРАГА, 23 янв – ПРАЙМ. В связи с малым спросом на электромобили и общим спадом в мировой экономике единственный в Европе автозавод компании Hyundai, находящийся в чешском городе Ношовице (на севере страны) объявил нерабочими днями два понедельника – 3 и 10 февраля, а также принял решение о сокращении около 100 человек, сообщило в четверг новостное издание Idnes. "К двум дополнительным выходным в январе дирекция предприятия Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), объявила нерабочими днями два первых понедельника в феврале – 3 и 10 числа. Эту информацию подтвердил изданию Петр Михник, руководитель административного подразделения завода. По словам Михника, введение дополнительных непроизводственных дней связано с сокращением бизнес-плана, из-за чего автопроизводитель с начала года замедлил работу производственных линий, при этом также сокращается численность сотрудников примерно на 100 человек. Причина — ухудшающаяся экономическая ситуация в мире, а также неопределенность относительно спроса на электромобили. В начале года на заводе были нерабочими две пятницы, 10 и 17 января. На чешском заводе Hyundai производятся легковые автомобили моделей Tucson, i30 в нескольких модификациях и Kona Electric. На предприятии заняты около 3,1 тысячи человек, еще 8,7 тысяч человек работают у его прямых поставщиков. В прошлом году завод выпустил 330,8 тысячи автомобилей, что на 9,6 тысячи машин или 2,8% меньше, чем в 2023 году. Производственный план на 2025 год предусматривает выпуск около 295 тысяч автомобилей.

https://1prime.ru/20241114/avtoprom-852817770.html

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

hyundai, автопром, чехия