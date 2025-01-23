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Из-за малого спроса на электрокары чешский завод Hyundai сократит персонал - 23.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Из-за малого спроса на электрокары чешский завод Hyundai сократит персонал
Из-за малого спроса на электрокары чешский завод Hyundai сократит персонал - 23.01.2025, ПРАЙМ
Из-за малого спроса на электрокары чешский завод Hyundai сократит персонал
В связи с малым спросом на электромобили и общим спадом в мировой экономике единственный в Европе автозавод компании Hyundai, находящийся в чешском городе... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T22:02+0300
2025-01-23T22:02+0300
экономика
hyundai
автопром
чехия
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ПРАГА, 23 янв – ПРАЙМ. В связи с малым спросом на электромобили и общим спадом в мировой экономике единственный в Европе автозавод компании Hyundai, находящийся в чешском городе Ношовице (на севере страны) объявил нерабочими днями два понедельника – 3 и 10 февраля, а также принял решение о сокращении около 100 человек, сообщило в четверг новостное издание Idnes. "К двум дополнительным выходным в январе дирекция предприятия Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), объявила нерабочими днями два первых понедельника в феврале – 3 и 10 числа. Эту информацию подтвердил изданию Петр Михник, руководитель административного подразделения завода. По словам Михника, введение дополнительных непроизводственных дней связано с сокращением бизнес-плана, из-за чего автопроизводитель с начала года замедлил работу производственных линий, при этом также сокращается численность сотрудников примерно на 100 человек. Причина — ухудшающаяся экономическая ситуация в мире, а также неопределенность относительно спроса на электромобили. В начале года на заводе были нерабочими две пятницы, 10 и 17 января. На чешском заводе Hyundai производятся легковые автомобили моделей Tucson, i30 в нескольких модификациях и Kona Electric. На предприятии заняты около 3,1 тысячи человек, еще 8,7 тысяч человек работают у его прямых поставщиков. В прошлом году завод выпустил 330,8 тысячи автомобилей, что на 9,6 тысячи машин или 2,8% меньше, чем в 2023 году. Производственный план на 2025 год предусматривает выпуск около 295 тысяч автомобилей.
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hyundai, автопром, чехия
Экономика, Hyundai, автопром, ЧЕХИЯ
22:02 23.01.2025
 
Из-за малого спроса на электрокары чешский завод Hyundai сократит персонал

Из-за малого спроса на электромобили чешский завод Hyundai сделал выходными 2 рабочих дня

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ПРАГА, 23 янв – ПРАЙМ. В связи с малым спросом на электромобили и общим спадом в мировой экономике единственный в Европе автозавод компании Hyundai, находящийся в чешском городе Ношовице (на севере страны) объявил нерабочими днями два понедельника – 3 и 10 февраля, а также принял решение о сокращении около 100 человек, сообщило в четверг новостное издание Idnes.
"К двум дополнительным выходным в январе дирекция предприятия Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), объявила нерабочими днями два первых понедельника в феврале – 3 и 10 числа. Эту информацию подтвердил изданию Петр Михник, руководитель административного подразделения завода.
По словам Михника, введение дополнительных непроизводственных дней связано с сокращением бизнес-плана, из-за чего автопроизводитель с начала года замедлил работу производственных линий, при этом также сокращается численность сотрудников примерно на 100 человек. Причина — ухудшающаяся экономическая ситуация в мире, а также неопределенность относительно спроса на электромобили. В начале года на заводе были нерабочими две пятницы, 10 и 17 января.
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На чешском заводе Hyundai производятся легковые автомобили моделей Tucson, i30 в нескольких модификациях и Kona Electric. На предприятии заняты около 3,1 тысячи человек, еще 8,7 тысяч человек работают у его прямых поставщиков. В прошлом году завод выпустил 330,8 тысячи автомобилей, что на 9,6 тысячи машин или 2,8% меньше, чем в 2023 году. Производственный план на 2025 год предусматривает выпуск около 295 тысяч автомобилей.
 
ЭкономикаHyundaiавтопромЧЕХИЯ
 
 
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