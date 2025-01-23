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Трамп подписал указ о превращении США в "мировую столицу" ИИ - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп подписал указ о превращении США в "мировую столицу" ИИ
Трамп подписал указ о превращении США в "мировую столицу" ИИ - 23.01.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал указ о превращении США в "мировую столицу" ИИ
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о политике по превращению США в "мировую столицу" искусственного интеллекта. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T23:56+0300
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искусственный интеллект
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ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о политике по превращению США в "мировую столицу" искусственного интеллекта. "Это указ, объявляющий политику администрации, чтобы сделать Америку мировой столицей искусственного интеллекта, доминировании и лидировании в мире", - сообщил диктор во время трансляции в ходе подписания Трампом документа.
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искусственный интеллект, сша, дональд трамп, it
искусственный интеллект, США, Дональд Трамп, IT
23:56 23.01.2025
 
Трамп подписал указ о превращении США в "мировую столицу" ИИ

Трамп подписал указ о превращении США в "мировую столицу" искусственного интеллекта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о политике по превращению США в "мировую столицу" искусственного интеллекта.
"Это указ, объявляющий политику администрации, чтобы сделать Америку мировой столицей искусственного интеллекта, доминировании и лидировании в мире", - сообщил диктор во время трансляции в ходе подписания Трампом документа.
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искусственный интеллектСШАДональд ТрампIT
 
 
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