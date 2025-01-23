https://1prime.ru/20250123/ii-854415725.html

Трамп подписал указ о превращении США в "мировую столицу" ИИ

Трамп подписал указ о превращении США в "мировую столицу" ИИ - 23.01.2025, ПРАЙМ

Трамп подписал указ о превращении США в "мировую столицу" ИИ

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о политике по превращению США в "мировую столицу" искусственного интеллекта. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T23:56+0300

2025-01-23T23:56+0300

2025-01-23T23:56+0300

искусственный интеллект

сша

дональд трамп

it

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ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о политике по превращению США в "мировую столицу" искусственного интеллекта. "Это указ, объявляющий политику администрации, чтобы сделать Америку мировой столицей искусственного интеллекта, доминировании и лидировании в мире", - сообщил диктор во время трансляции в ходе подписания Трампом документа.

https://1prime.ru/20250123/openai-854413610.html

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искусственный интеллект, сша, дональд трамп, it