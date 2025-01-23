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Силуанов назвал объем средств на дополнительную индексацию пенсий
Силуанов назвал объем средств на дополнительную индексацию пенсий - 23.01.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал объем средств на дополнительную индексацию пенсий
Средства на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат с 1 января есть: объем средств оценивается в 300 миллиарда рублей, они будут выделены из федерального... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T18:00+0300
2025-01-23T18:00+0300
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минфин рф
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социальные выплаты
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Средства на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат с 1 января есть: объем средств оценивается в 300 миллиарда рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета соцфонда, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Общий объем дополнительных средств, которые необходимо направить на повышение пенсий, пособий и военных пенсий, пенсий военных пенсионеров составляет около 300 миллиарда рублей. Деньги будут определены за счет бюджета Социального фонда и федерального бюджета. Ресурсами решения обеспечены", - сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
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россия, минфин рф, антон силуанов, социальные выплаты
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, Антон Силуанов, социальные выплаты
Силуанов назвал объем средств на дополнительную индексацию пенсий
Силуанов: сумма на допиндексацию пенсий и соцвыплат составляет 300 млрд руб
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Средства на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат с 1 января есть: объем средств оценивается в 300 миллиарда рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета соцфонда, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Общий объем дополнительных средств, которые необходимо направить на повышение пенсий, пособий и военных пенсий, пенсий военных пенсионеров составляет около 300 миллиарда рублей. Деньги будут определены за счет бюджета Социального фонда и федерального бюджета. Ресурсами решения обеспечены", - сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
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