Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал объем средств на дополнительную индексацию пенсий - 23.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250123/indeksatsiya-854407662.html
Силуанов назвал объем средств на дополнительную индексацию пенсий
Силуанов назвал объем средств на дополнительную индексацию пенсий - 23.01.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал объем средств на дополнительную индексацию пенсий
Средства на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат с 1 января есть: объем средств оценивается в 300 миллиарда рублей, они будут выделены из федерального... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T18:00+0300
2025-01-23T18:00+0300
экономика
россия
минфин рф
антон силуанов
социальные выплаты
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/63/842506314_0:32:3022:1732_1920x0_80_0_0_8d4f022e67891b98289495f9eb44e93b.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Средства на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат с 1 января есть: объем средств оценивается в 300 миллиарда рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета соцфонда, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Общий объем дополнительных средств, которые необходимо направить на повышение пенсий, пособий и военных пенсий, пенсий военных пенсионеров составляет около 300 миллиарда рублей. Деньги будут определены за счет бюджета Социального фонда и федерального бюджета. Ресурсами решения обеспечены", - сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
https://1prime.ru/20250123/sotspodderzhka-854407139.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/63/842506314_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_c9d8776a53b0abd0e686e243e3f5677a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минфин рф, антон силуанов, социальные выплаты
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, Антон Силуанов, социальные выплаты
18:00 23.01.2025
 
Силуанов назвал объем средств на дополнительную индексацию пенсий

Силуанов: сумма на допиндексацию пенсий и соцвыплат составляет 300 млрд руб

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Средства на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат с 1 января есть: объем средств оценивается в 300 миллиарда рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета соцфонда, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Общий объем дополнительных средств, которые необходимо направить на повышение пенсий, пособий и военных пенсий, пенсий военных пенсионеров составляет около 300 миллиарда рублей. Деньги будут определены за счет бюджета Социального фонда и федерального бюджета. Ресурсами решения обеспечены", - сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
В России увеличат меры соцподдержки на уровень фактической инфляции
17:48
 
ЭкономикаРОССИЯМинфин РФАнтон Силуановсоциальные выплаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала