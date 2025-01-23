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АСИ предложило создать новый инвестиционно-финансовый инструмент
АСИ предложило создать новый инвестиционно-финансовый инструмент - 23.01.2025, ПРАЙМ
АСИ предложило создать новый инвестиционно-финансовый инструмент
Операционный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Георгий Белозеров представил президенту РФ Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T20:24+0300
2025-01-23T20:24+0300
2025-01-23T20:24+0300
экономика
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инвестиции
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Операционный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Георгий Белозеров представил президенту РФ Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета АСИ концепцию национальной экологической и климатической инициативы, сообщает пресс-служба агентства. "Для формирования инвестиционно привлекательного сегмента экономики — экономики природы, АСИ предлагает создать новый инвестиционно-финансовый инструмент поощрения частных средств в экологическое благополучие — "Единица природы", - говорится в Telegram-канале пресс-службы. Как уточняется, в рамках инициативы определены четыре ключевых направления: климатическая адаптация, сохранение экосистем и приумножение богатства природы, формирование здоровой среды в населенных пунктах и раскрытие потенциала экономики природы. Президент РФ в четверг по видеосвязи провел заседание наблюдательного совета АСИ, основной темой стало обсуждение новой стратегии развития агентства до 2030 года. Новая стратегия развития АСИ обсуждалась на предыдущем заседании набсовета в мае 2024 года. Путин тогда поручил разработать документ в логике активного участия агентства в реализации национальных проектов России. Также в стратегии должны быть определены цели, задачи, ключевые инструменты работы АСИ, подчеркивал Путин. Предыдущая стратегия развития агентства была рассчитана на 2022-2024 годы. Среди докладчиков был Белозеров, который рассказал о проектах агентства в области экологии и климата.
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россия, агентство стратегических инициатив, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, Агентство стратегических инициатив, инвестиции
АСИ предложило создать новый инвестиционно-финансовый инструмент
АСИ предложило создать инвестиционно-финансовый инструмент "единицы природы"
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Операционный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Георгий Белозеров представил президенту РФ Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета АСИ концепцию национальной экологической и климатической инициативы, сообщает пресс-служба агентства.
"Для формирования инвестиционно привлекательного сегмента экономики — экономики природы, АСИ предлагает создать новый инвестиционно-финансовый инструмент поощрения частных средств в экологическое благополучие — "Единица природы", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Как уточняется, в рамках инициативы определены четыре ключевых направления: климатическая адаптация, сохранение экосистем и приумножение богатства природы, формирование здоровой среды в населенных пунктах и раскрытие потенциала экономики природы.
Президент РФ в четверг по видеосвязи провел заседание наблюдательного совета АСИ, основной темой стало обсуждение новой стратегии развития агентства до 2030 года. Новая стратегия развития АСИ обсуждалась на предыдущем заседании набсовета в мае 2024 года. Путин тогда поручил разработать документ в логике активного участия агентства в реализации национальных проектов России. Также в стратегии должны быть определены цели, задачи, ключевые инструменты работы АСИ, подчеркивал Путин. Предыдущая стратегия развития агентства была рассчитана на 2022-2024 годы.
Среди докладчиков был Белозеров, который рассказал о проектах агентства в области экологии и климата.
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