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Экономист объяснила, куда денут накопленные на вкладах триллионы - 23.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экономист объяснила, куда денут накопленные на вкладах триллионы
Экономист объяснила, куда денут накопленные на вкладах триллионы - 23.01.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснила, куда денут накопленные на вкладах триллионы
Накопленные на вкладах россиян триллионы не попадут в экономику – власти постараются сделать так, чтобы люди направили их в ипотеку, а не на потребление, чтобы... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T02:02+0300
2025-01-23T02:02+0300
экономика
финансы
банковский вклад
ипотека
семейная ипотека
it-ипотека
ставки по вкладам
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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Накопленные на вкладах россиян триллионы не попадут в экономику – власти постараются сделать так, чтобы люди направили их в ипотеку, а не на потребление, чтобы не спровоцировать инфляцию. Это будет выгодно для граждан и не нанесет ущерба экономике, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова.Сейчас на вкладах граждан аккумулировано свыше 50 триллионов рублей. Даже если предположить, что все разом кинутся тратить только проценты, это создаст недопустимую нагрузку. Для сравнения, вся доходная часть бюджета России в 2024 году – 35 триллионов рублей. Поэтому власти сделают все, чтобы этого не допустить, уверена она.Один из способов – перевод денежных средств в ипотеку. "Он позволит решить сразу несколько вопросов. Во-первых, поддержит российских девелоперов в условиях сокращения льготной ипотеки и увеличения ставки ипотечных кредитов. Во-вторых, банкам не надо будет выплачивать вкладчикам проценты по депозитам. Деньги поступят на эскроу счета, и люди смогут купить жилье", - пояснила финансист.Более того, кредитование застройщика и покупателя недвижимости, как правило, осуществляется в одном финансовом учреждении. Таким образом, банк сумеет получить дополнительный доход.Для этого нужно предложить гражданам выгодные условия по стандартной ипотеке, не отягощенной дополнительными требованиями (вроде льготной). Жилищный вопрос по-прежнему актуален, и многие копят именно на первый взнос. Если схема заработает, то по окончании срока депозита деньги сразу пойдут на недвижимость, а не на открытый рынок, и не смогут спровоцировать инфляцию.По словам эксперта, снижение ставок по депозитам может выступить одним из основных мотивов для пересмотра населением своих приоритетов в области управления финансами. Тогда деньги будут отдавать в ипотеку добровольно и с выгодой для всех."В свою очередь, заморозка вкладов – вовсе не метод регулирования притока денег со счетов в экономику. Она может вызвать панику, резкий отток денежных средств, и, как следствие, коллапс финансовой системы. Подобные вбросы могут быть выгодны лицам, заинтересованным в дестабилизации экономики России", - заключила Игнатова.
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финансы, банковский вклад, ипотека, семейная ипотека, it-ипотека, ставки по вкладам
Экономика, Финансы, банковский вклад, ипотека, семейная ипотека, IT-ипотека, ставки по вкладам
02:02 23.01.2025
 
Экономист объяснила, куда денут накопленные на вкладах триллионы

Финансист Игнатова: накопленные на вкладах деньги могут направить в ипотеку

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Накопленные на вкладах россиян триллионы не попадут в экономику – власти постараются сделать так, чтобы люди направили их в ипотеку, а не на потребление, чтобы не спровоцировать инфляцию. Это будет выгодно для граждан и не нанесет ущерба экономике, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова.
Сейчас на вкладах граждан аккумулировано свыше 50 триллионов рублей. Даже если предположить, что все разом кинутся тратить только проценты, это создаст недопустимую нагрузку. Для сравнения, вся доходная часть бюджета России в 2024 году – 35 триллионов рублей. Поэтому власти сделают все, чтобы этого не допустить, уверена она.
Один из способов – перевод денежных средств в ипотеку. "Он позволит решить сразу несколько вопросов. Во-первых, поддержит российских девелоперов в условиях сокращения льготной ипотеки и увеличения ставки ипотечных кредитов. Во-вторых, банкам не надо будет выплачивать вкладчикам проценты по депозитам. Деньги поступят на эскроу счета, и люди смогут купить жилье", - пояснила финансист.
Более того, кредитование застройщика и покупателя недвижимости, как правило, осуществляется в одном финансовом учреждении. Таким образом, банк сумеет получить дополнительный доход.
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Для этого нужно предложить гражданам выгодные условия по стандартной ипотеке, не отягощенной дополнительными требованиями (вроде льготной). Жилищный вопрос по-прежнему актуален, и многие копят именно на первый взнос. Если схема заработает, то по окончании срока депозита деньги сразу пойдут на недвижимость, а не на открытый рынок, и не смогут спровоцировать инфляцию.
По словам эксперта, снижение ставок по депозитам может выступить одним из основных мотивов для пересмотра населением своих приоритетов в области управления финансами. Тогда деньги будут отдавать в ипотеку добровольно и с выгодой для всех.
"В свою очередь, заморозка вкладов – вовсе не метод регулирования притока денег со счетов в экономику. Она может вызвать панику, резкий отток денежных средств, и, как следствие, коллапс финансовой системы. Подобные вбросы могут быть выгодны лицам, заинтересованным в дестабилизации экономики России", - заключила Игнатова.
 
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