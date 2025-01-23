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Италия завершит к 2027 году разработку плана по ядерной энергии
Италия завершит к 2027 году разработку плана по ядерной энергии - 23.01.2025, ПРАЙМ
Италия завершит к 2027 году разработку плана по ядерной энергии
Италия намерена к концу 2027 года завершить разработку плана, который позволит снова использовать ядерную энергию после запрета реакторов, заявил министр... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T12:15+0300
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РИМ, 23 янв – ПРАЙМ. Италия намерена к концу 2027 года завершить разработку плана, который позволит снова использовать ядерную энергию после запрета реакторов, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин. По его словам, он отправил текст плана в департамент по правовым и законодательным вопросам руководства Совета министров, и после получения его оценки законопроект будет помещен на рассмотрение одного из следующих заседаний правительства. "Текст представляет собой общую систематизацию всего вопроса и будет идти параллельно с определением национальной программы, направленной на развитие производства ядерной энергии, которая способствует стратегии достижения целей углеродной нейтральности к 2050 году. Это поэтапный путь, который, я считаю, достигнет своей цели к концу 2027 года", - заявил он в интервью финансово-деловой газете Sole 24 Ore. После катастрофы на Чернобыльской АЭС в Италии в 1987 году был проведен народный референдум, в ходе которого более 80% граждан высказались против ядерной энергетики. В 1990 году Италия отключила последние атомные электростанции. В 2010 году правительство Сильвио Берлускони решило возобновить национальную программу развития атомной энергетики. В частности, в Латине предполагалось построить еще четыре ядерных реактора. Но после разрушительного землетрясения 2011 года в Японии и последовавшей за ним аварии на атомной станции "Фукусима" этот вопрос был опять вынесен на референдум. В июне 2011 года более 94% итальянцев вновь высказались против такой программы. В настоящее время в Италии нет действующих АЭС. Ранее Пикетто-Фратин говорил, что Италия не планирует строительство атомных электростанций, ядерной энергией сами обеспечат себя отдельные энергоемкие компании и промышленные районы. Выступая на съезде Итальянской ассоциации ядерной энергии, он заявил, что подобные модульные реакторы малых размеров должны поступить на рынок через десяток лет. План, подробности которого раскрыла газета Corriere della Sera, предусматривает разработку и использование малых модульных реакторов с использованием технологий третьего и четвертого поколения. Другая статья законопроекта предусматривает создание Агентства по ядерной безопасности, которому будет поручено осуществлять надзор и выдавать разрешения на строительство станций.
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италия, мировая экономика
Энергетика, ИТАЛИЯ, Мировая экономика
Италия завершит к 2027 году разработку плана по ядерной энергии
Италия намерена к концу 2027 году завершить разработку плана по ядерной энергии
РИМ, 23 янв – ПРАЙМ. Италия намерена к концу 2027 года завершить разработку плана, который позволит снова использовать ядерную энергию после запрета реакторов, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин.
По его словам, он отправил текст плана в департамент по правовым и законодательным вопросам руководства Совета министров, и после получения его оценки законопроект будет помещен на рассмотрение одного из следующих заседаний правительства.
"Текст представляет собой общую систематизацию всего вопроса и будет идти параллельно с определением национальной программы, направленной на развитие производства ядерной энергии, которая способствует стратегии достижения целей углеродной нейтральности к 2050 году. Это поэтапный путь, который, я считаю, достигнет своей цели к концу 2027 года", - заявил он в интервью финансово-деловой газете Sole 24 Ore.
После катастрофы на Чернобыльской АЭС в Италии в 1987 году был проведен народный референдум, в ходе которого более 80% граждан высказались против ядерной энергетики. В 1990 году Италия отключила последние атомные электростанции.
В 2010 году правительство Сильвио Берлускони решило возобновить национальную программу развития атомной энергетики. В частности, в Латине предполагалось построить еще четыре ядерных реактора. Но после разрушительного землетрясения 2011 года в Японии и последовавшей за ним аварии на атомной станции "Фукусима" этот вопрос был опять вынесен на референдум. В июне 2011 года более 94% итальянцев вновь высказались против такой программы. В настоящее время в Италии нет действующих АЭС.
Ранее Пикетто-Фратин говорил, что Италия не планирует строительство атомных электростанций, ядерной энергией сами обеспечат себя отдельные энергоемкие компании и промышленные районы. Выступая на съезде Итальянской ассоциации ядерной энергии, он заявил, что подобные модульные реакторы малых размеров должны поступить на рынок через десяток лет.
План, подробности которого раскрыла газета Corriere della Sera, предусматривает разработку и использование малых модульных реакторов с использованием технологий третьего и четвертого поколения. Другая статья законопроекта предусматривает создание Агентства по ядерной безопасности, которому будет поручено осуществлять надзор и выдавать разрешения на строительство станций.
Госдолг Италии достиг исторического максимума