https://1prime.ru/20250123/kartofel-854402159.html

В ФАС объяснили рост цен на картофель

В ФАС объяснили рост цен на картофель - 23.01.2025, ПРАЙМ

В ФАС объяснили рост цен на картофель

Рост стоимости картофеля в России связан с корректировкой цены, которая была низкой в прошлом году. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T15:45+0300

2025-01-23T15:45+0300

2025-01-23T15:45+0300

экономика

россия

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картофель

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Рост стоимости картофеля в России связан с корректировкой цены, которая была низкой в прошлом году. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью телеканалу "Россия 24"."В прошлом году из-за большого урожая была очень низкая цена (на картофель — прим. ред.), а сейчас цена скорректировалась. <…> Это из-за низкой базы в прошлом году", — отметил глава ведомства.По словам Шаскольского, сельскохозяйственные рынки в стране высококонкурентны и антимонопольные меры обычно не применяются. Он добавил, что ситуация с ценами на гречку не является тревожной, так как урожай хороший, и цена находится на низком уровне.Данные Росстата указывают, что с 14 по 20 января в России снизились цены на огурцы, куриные яйца, овощные и мясные консервы, плодово-ягодные продукты, сухие молочные смеси для детского питания, морковь, сахар-песок и вермишель.

https://1prime.ru/20250121/kartofel-854355576.html

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россия, фас рф, картофель