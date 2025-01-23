https://1prime.ru/20250123/kartofel-854402159.html
В ФАС объяснили рост цен на картофель
В ФАС объяснили рост цен на картофель - 23.01.2025, ПРАЙМ
В ФАС объяснили рост цен на картофель
Рост стоимости картофеля в России связан с корректировкой цены, которая была низкой в прошлом году. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:45+0300
2025-01-23T15:45+0300
2025-01-23T15:45+0300
экономика
россия
фас рф
картофель
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/53/834845368_0:76:3371:1972_1920x0_80_0_0_e9f45d1ae429e89a3ca885e3c111bdc0.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Рост стоимости картофеля в России связан с корректировкой цены, которая была низкой в прошлом году. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью телеканалу "Россия 24"."В прошлом году из-за большого урожая была очень низкая цена (на картофель — прим. ред.), а сейчас цена скорректировалась. <…> Это из-за низкой базы в прошлом году", — отметил глава ведомства.По словам Шаскольского, сельскохозяйственные рынки в стране высококонкурентны и антимонопольные меры обычно не применяются. Он добавил, что ситуация с ценами на гречку не является тревожной, так как урожай хороший, и цена находится на низком уровне.Данные Росстата указывают, что с 14 по 20 января в России снизились цены на огурцы, куриные яйца, овощные и мясные консервы, плодово-ягодные продукты, сухие молочные смеси для детского питания, морковь, сахар-песок и вермишель.
https://1prime.ru/20250121/kartofel-854355576.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/53/834845368_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_1f2ace305a361c13534d17d032bf0333.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф, картофель
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, картофель
В ФАС объяснили рост цен на картофель
Глава ФАС Шаскольский: цены на картофель выросли из-за низкой базы прошлого года
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
Рост стоимости картофеля в России связан с корректировкой цены, которая была низкой в прошлом году. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью телеканалу "Россия 24"
.
"В прошлом году из-за большого урожая была очень низкая цена (на картофель — прим. ред.), а сейчас цена скорректировалась. <…> Это из-за низкой базы в прошлом году", — отметил глава ведомства.
По словам Шаскольского, сельскохозяйственные рынки в стране высококонкурентны и антимонопольные меры обычно не применяются. Он добавил, что ситуация с ценами на гречку не является тревожной, так как урожай хороший, и цена находится на низком уровне.
Данные Росстата указывают, что с 14 по 20 января в России снизились цены на огурцы, куриные яйца, овощные и мясные консервы, плодово-ягодные продукты, сухие молочные смеси для детского питания, морковь, сахар-песок и вермишель.
Узбекистан может наладить импорт картофеля из России