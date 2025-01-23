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В ФАС объяснили рост цен на картофель - 23.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250123/kartofel-854402159.html
В ФАС объяснили рост цен на картофель
В ФАС объяснили рост цен на картофель - 23.01.2025, ПРАЙМ
В ФАС объяснили рост цен на картофель
Рост стоимости картофеля в России связан с корректировкой цены, которая была низкой в прошлом году. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:45+0300
2025-01-23T15:45+0300
экономика
россия
фас рф
картофель
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Рост стоимости картофеля в России связан с корректировкой цены, которая была низкой в прошлом году. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью телеканалу "Россия 24"."В прошлом году из-за большого урожая была очень низкая цена (на картофель — прим. ред.), а сейчас цена скорректировалась. &lt;…&gt; Это из-за низкой базы в прошлом году", — отметил глава ведомства.По словам Шаскольского, сельскохозяйственные рынки в стране высококонкурентны и антимонопольные меры обычно не применяются. Он добавил, что ситуация с ценами на гречку не является тревожной, так как урожай хороший, и цена находится на низком уровне.Данные Росстата указывают, что с 14 по 20 января в России снизились цены на огурцы, куриные яйца, овощные и мясные консервы, плодово-ягодные продукты, сухие молочные смеси для детского питания, морковь, сахар-песок и вермишель.
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россия, фас рф, картофель
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, картофель
15:45 23.01.2025
 
В ФАС объяснили рост цен на картофель

Глава ФАС Шаскольский: цены на картофель выросли из-за низкой базы прошлого года

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСбор урожая картофеля в Красноярском крае
Сбор урожая картофеля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Рост стоимости картофеля в России связан с корректировкой цены, которая была низкой в прошлом году. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью телеканалу "Россия 24".
"В прошлом году из-за большого урожая была очень низкая цена (на картофель — прим. ред.), а сейчас цена скорректировалась. <…> Это из-за низкой базы в прошлом году", — отметил глава ведомства.
По словам Шаскольского, сельскохозяйственные рынки в стране высококонкурентны и антимонопольные меры обычно не применяются. Он добавил, что ситуация с ценами на гречку не является тревожной, так как урожай хороший, и цена находится на низком уровне.
Данные Росстата указывают, что с 14 по 20 января в России снизились цены на огурцы, куриные яйца, овощные и мясные консервы, плодово-ягодные продукты, сухие молочные смеси для детского питания, морковь, сахар-песок и вермишель.
Картофель - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
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ЭкономикаРОССИЯФАС РФкартофель
 
 
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