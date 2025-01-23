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Трамп подписал указ о рассекречивании документов по убийству Кеннеди

Трамп подписал указ о рассекречивании документов по убийству Кеннеди - 24.01.2025, ПРАЙМ

Трамп подписал указ о рассекречивании документов по убийству Кеннеди

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий рассекречивании документов, которы касаются убийства 35-ого президента Джон... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T23:54+0300

2025-01-23T23:54+0300

2025-01-24T00:06+0300

сша

дональд трамп

джон кеннеди

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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий рассекречивании документов, которы касаются убийства 35-ого президента Джон Фицджеральда Кеннеди в 1963 году, а также убийства активиста за права темнокожих Мартин Лютера Кинга в 1968 году, следует из трансляции подписания."Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто", - заявил глава Белого дома после подписания соответствующего указа.Кроме того, будут рассекречены данные об убийстве брата Джона Фицджеральда Кеннеди - сенатора и политика Роберта Кеннеди в 1968 году. Его сын Роберт Кеннеди-младший сейчас является членом команды Трампа.

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сша, дональд трамп, джон кеннеди