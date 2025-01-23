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Трамп подписал указ о рассекречивании документов по убийству Кеннеди - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп подписал указ о рассекречивании документов по убийству Кеннеди
Трамп подписал указ о рассекречивании документов по убийству Кеннеди - 24.01.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал указ о рассекречивании документов по убийству Кеннеди
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий рассекречивании документов, которы касаются убийства 35-ого президента Джон... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T23:54+0300
2025-01-24T00:06+0300
сша
дональд трамп
джон кеннеди
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий рассекречивании документов, которы касаются убийства 35-ого президента Джон Фицджеральда Кеннеди в 1963 году, а также убийства активиста за права темнокожих Мартин Лютера Кинга в 1968 году, следует из трансляции подписания."Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто", - заявил глава Белого дома после подписания соответствующего указа.Кроме того, будут рассекречены данные об убийстве брата Джона Фицджеральда Кеннеди - сенатора и политика Роберта Кеннеди в 1968 году. Его сын Роберт Кеннеди-младший сейчас является членом команды Трампа.
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сша, дональд трамп, джон кеннеди
США, Дональд Трамп, Джон Кеннеди
23:54 23.01.2025 (обновлено: 00:06 24.01.2025)
 
Трамп подписал указ о рассекречивании документов по убийству Кеннеди

Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства Кеннеди

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент США Джон Фицджеральд Кеннеди (1917-1963).
Президент США Джон Фицджеральд Кеннеди (1917-1963). - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий рассекречивании документов, которы касаются убийства 35-ого президента Джон Фицджеральда Кеннеди в 1963 году, а также убийства активиста за права темнокожих Мартин Лютера Кинга в 1968 году, следует из трансляции подписания.
"Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто", - заявил глава Белого дома после подписания соответствующего указа.
Кроме того, будут рассекречены данные об убийстве брата Джона Фицджеральда Кеннеди - сенатора и политика Роберта Кеннеди в 1968 году. Его сын Роберт Кеннеди-младший сейчас является членом команды Трампа.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
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СШАДональд ТрампДжон Кеннеди
 
 
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