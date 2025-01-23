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Прямые иностранные инвестиции в Китай в 2024 году снизились на 27 процентов

Прямые иностранные инвестиции в Китай в 2024 году снизились на 27 процентов - 23.01.2025, ПРАЙМ

Прямые иностранные инвестиции в Китай в 2024 году снизились на 27 процентов

Объем прямых иностранных инвестиций в Китай за прошлый год снизился на 27,1%, до 826,25 миллиарда юаней (около 115,6 миллиарда долларов), свидетельствуют данные | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T17:03+0300

2025-01-23T17:03+0300

2025-01-23T17:03+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай за прошлый год снизился на 27,1%, до 826,25 миллиарда юаней (около 115,6 миллиарда долларов), свидетельствуют данные министерства коммерции страны, обнародованные в четверг. По данным ведомства, за 2024 год в Китае было создано 59 080 новых предприятий с участием иностранного капитала, это на 9,9% больше, чем годом ранее. "Объем фактических привлеченных иностранных инвестиций составил 826,25 миллиарда юаней (около 115,6 миллиарда долларов), за год снизился на 27,1%," - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства. Отмечается, что Испания, Сингапур, Германия и Швейцария за год нарастили свои инвестиции в Китай на 130,8 %, 10,8%, 2,2% и 1% соответственно. Иностранные инвестиции в промышленное производство составили 221,21 миллиарда юаней (около 30,9 миллиарда долларов), в сферу услуг – 584,56 миллиарда юаней (около 81,8 миллиарда долларов). В высокотехнологичное производство было вложено 96,26 миллиарда юаней (около 13,5 миллиарда долларов), что составляет 11,7% от общего объема иностранных инвестиций. Инвестиции в производство медицинского оборудования и контрольно-измерительных приборов выросли на 98,7%, в сферу профессиональных и технических услуг – на 40,8%, в производство компьютеров и офисного оборудования – на 21,9%. Ранее центробанк Китая опубликовал документ, из которого следует, что Китай разрешит иностранным финансовым учреждениям предлагать новые виды финансовых услуг в зонах свободной торговли (ЗСТ). В декабре заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн во время встречи с президентом американского банка Goldman Sachs Джоном Уолдроном заявил, что Китай приветствует долгосрочные инвестиции со стороны США в экономику страны.

https://1prime.ru/20250122/kitaj-854364244.html

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китай, экономика китая, инвестиции