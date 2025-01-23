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Китай начнет активнее инвестировать в ИИ, пишут СМИ
Китай начнет активнее инвестировать в ИИ, пишут СМИ - 23.01.2025, ПРАЙМ
Китай начнет активнее инвестировать в ИИ, пишут СМИ
Китай будет активнее инвестировать в искусственный интеллект (ИИ), пишет гонконгское издание South China Morning Post на фоне заявления президента США Дональда... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T18:17+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Китай будет активнее инвестировать в искусственный интеллект (ИИ), пишет гонконгское издание South China Morning Post на фоне заявления президента США Дональда Трампа о создании компании, которая будет развивать ИИ в Штатах. Ранее Трамп объявил о создании в Штатах компании StarGate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI. “Китай значительно увеличит свои инвестиции в ИИ и полупроводники в ответ на доминирование США в области искусственного интеллекта,”- считают аналитики CMB International Securities, которых приводит издание в четверг. Отмечается, что последние несколько лет китайские региональные власти и крупные технологические компании строят высокопроизводительные вычислительные комплексы, число которых уже достигло 250. Общий объем вычислительных мощностей КНР, согласно данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, в 2023 году составил 230 экзафлопсов (один экзафлопс - миллиард триллионов операций в секунду - ред.). По этому показателю Китай занимает второе место после США. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует потратить более 12 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры, связанной с ИИ, в том числе на приобретение ИИ-чипов. Правительство Шанхая ранее сообщало, что город к концу 2025 года намерен создать экосистему искусственного интеллекта мирового уровня, совокупные вычислительные мощности которой будут равны 100 крупнейшим в мире суперкомпьютерам. В декабре в отчете информационного центра сети интернет Китая (CNNIC) сообщалось, что число пользователей продуктов генеративного искусственного интеллекта в КНР достигло 230 миллионов человек.
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китай, сша, технологии, искусственный интеллект
КИТАЙ, США, Технологии, искусственный интеллект
Китай начнет активнее инвестировать в ИИ, пишут СМИ
SCMP: Китай будет активнее инвестировать в ИИ, чтобы соперничать с США
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Китай будет активнее инвестировать в искусственный интеллект (ИИ), пишет гонконгское издание South China Morning Post на фоне заявления президента США Дональда Трампа о создании компании, которая будет развивать ИИ в Штатах.
Ранее Трамп объявил о создании в Штатах компании StarGate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI.
“Китай значительно увеличит свои инвестиции в ИИ и полупроводники в ответ на доминирование США в области искусственного интеллекта,”- считают аналитики CMB International Securities, которых приводит издание в четверг.
Отмечается, что последние несколько лет китайские региональные власти и крупные технологические компании строят высокопроизводительные вычислительные комплексы, число которых уже достигло 250. Общий объем вычислительных мощностей КНР, согласно данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, в 2023 году составил 230 экзафлопсов (один экзафлопс - миллиард триллионов операций в секунду - ред.). По этому показателю Китай занимает второе место после США.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует потратить более 12 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры, связанной с ИИ, в том числе на приобретение ИИ-чипов.
Правительство Шанхая ранее сообщало, что город к концу 2025 года намерен создать экосистему искусственного интеллекта мирового уровня, совокупные вычислительные мощности которой будут равны 100 крупнейшим в мире суперкомпьютерам.
В декабре в отчете информационного центра сети интернет Китая (CNNIC) сообщалось, что число пользователей продуктов генеративного искусственного интеллекта в КНР достигло 230 миллионов человек.
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