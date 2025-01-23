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В Крыму бронируют отдых на майские праздники и на лето - 23.01.2025, ПРАЙМ
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В Крыму бронируют отдых на майские праздники и на лето
В Крыму бронируют отдых на майские праздники и на лето - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Крыму бронируют отдых на майские праздники и на лето
Бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и на лето достигает 33%, что соответствует уровню 2024 года, сказал журналистам министр курортов и туризма... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T07:17+0300
2025-01-23T07:17+0300
туризм
бизнес
экономика
крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и на лето достигает 33%, что соответствует уровню 2024 года, сказал журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. "В целом по аналитике министерства курортов и туризма республики Крым бронирование майских праздников 2025 года и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года и на данный период составляет: на майские выходные 27 процентов, на лето в среднем 33 процента", - сказал министр. Регион готовится к курортному сезону, отметил он. "Надеемся, что ситуация к летнему сезону полностью стабилизируется... В летний сезон работает более 1,1 тысячи объектов размещения, парки, музеи, объекты показа различной направленности – все ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа по берегоукреплению", - сказал Ганзий. Крым в 2024 году посетили более 6 миллионов туристов. В 2023 году полуостров принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
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туризм, бизнес, крым, симферополь
Туризм, Бизнес, Экономика, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ
07:17 23.01.2025
 
В Крыму бронируют отдых на майские праздники и на лето

Минкурортов: бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и на лето составляет 33%

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и на лето достигает 33%, что соответствует уровню 2024 года, сказал журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.
"В целом по аналитике министерства курортов и туризма республики Крым бронирование майских праздников 2025 года и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года и на данный период составляет: на майские выходные 27 процентов, на лето в среднем 33 процента", - сказал министр.
Регион готовится к курортному сезону, отметил он.
"Надеемся, что ситуация к летнему сезону полностью стабилизируется... В летний сезон работает более 1,1 тысячи объектов размещения, парки, музеи, объекты показа различной направленности – все ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа по берегоукреплению", - сказал Ганзий.
Крым в 2024 году посетили более 6 миллионов туристов. В 2023 году полуостров принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
 
ЭкономикаТуризмБизнесКРЫМСИМФЕРОПОЛЬ
 
 
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