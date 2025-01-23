https://1prime.ru/20250123/krym-854389844.html

В Крыму бронируют отдых на майские праздники и на лето

В Крыму бронируют отдых на майские праздники и на лето - 23.01.2025, ПРАЙМ

В Крыму бронируют отдых на майские праздники и на лето

Бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и на лето достигает 33%, что соответствует уровню 2024 года, сказал журналистам министр курортов и туризма... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T07:17+0300

2025-01-23T07:17+0300

2025-01-23T07:17+0300

туризм

бизнес

экономика

крым

симферополь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854389844.jpg?1737605850

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и на лето достигает 33%, что соответствует уровню 2024 года, сказал журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. "В целом по аналитике министерства курортов и туризма республики Крым бронирование майских праздников 2025 года и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года и на данный период составляет: на майские выходные 27 процентов, на лето в среднем 33 процента", - сказал министр. Регион готовится к курортному сезону, отметил он. "Надеемся, что ситуация к летнему сезону полностью стабилизируется... В летний сезон работает более 1,1 тысячи объектов размещения, парки, музеи, объекты показа различной направленности – все ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа по берегоукреплению", - сказал Ганзий. Крым в 2024 году посетили более 6 миллионов туристов. В 2023 году полуостров принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.

крым

симферополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, крым, симферополь