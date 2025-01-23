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Трамп хочет сделать США лидером в производстве, ИИ, а также криптовалютах - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп хочет сделать США лидером в производстве, ИИ, а также криптовалютах
Трамп хочет сделать США лидером в производстве, ИИ, а также криптовалютах - 23.01.2025, ПРАЙМ
Трамп хочет сделать США лидером в производстве, ИИ, а также криптовалютах
Президент США Дональд Трамп заявил, , выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что намерен сделать из страны в лидера в таких областях, как... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T19:39+0300
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политика
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экономика сша
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ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, , выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что намерен сделать из страны в лидера в таких областях, как промпроизводство, искусственный интеллект и криптовалюты. Он отметил, что США обладают крупнейшими запасами нефти и газа на Земле и они будут их использовать. "Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют", — сказал Трамп. Также он объявил о начале крупнейшей кампании по дерегулированию в истории США. По его словам, это устранит огромное количество барьеров, введенных предыдущей администрацией, и вернет американским семьям "тысячи долларов". Трамп призвал международные компании перенести производство в США, пообещав им "одни из самых низких налогов" в мире.По его словам, США вскоре станут "сильнее и богаче чем когда-либо", и весь мир якобы выиграет от запланированных изменений новой администрации страны.
https://1prime.ru/20250123/tramp-854410723.html
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сша, дональд трамп, экономика сша, промышленность, ии
Политика, США, Дональд Трамп, экономика США, Промышленность, ИИ
19:39 23.01.2025 (обновлено: 19:40 23.01.2025)
 
Трамп хочет сделать США лидером в производстве, ИИ, а также криптовалютах

Трамп заявил о планах превратить США в лидера в производстве, ИИ, криптовалютах

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, , выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что намерен сделать из страны в лидера в таких областях, как промпроизводство, искусственный интеллект и криптовалюты.
Он отметил, что США обладают крупнейшими запасами нефти и газа на Земле и они будут их использовать.
"Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют", — сказал Трамп.
Также он объявил о начале крупнейшей кампании по дерегулированию в истории США. По его словам, это устранит огромное количество барьеров, введенных предыдущей администрацией, и вернет американским семьям "тысячи долларов".
Трамп призвал международные компании перенести производство в США, пообещав им "одни из самых низких налогов" в мире.
По его словам, США вскоре станут "сильнее и богаче чем когда-либо", и весь мир якобы выиграет от запланированных изменений новой администрации страны.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта
19:31
 
ПолитикаСШАДональд Трампэкономика СШАПромышленностьИИ
 
 
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