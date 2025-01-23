https://1prime.ru/20250123/lider-854410913.html

Трамп хочет сделать США лидером в производстве, ИИ, а также криптовалютах

Трамп хочет сделать США лидером в производстве, ИИ, а также криптовалютах - 23.01.2025, ПРАЙМ

Трамп хочет сделать США лидером в производстве, ИИ, а также криптовалютах

Президент США Дональд Трамп заявил, , выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что намерен сделать из страны в лидера в таких областях, как... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T19:39+0300

2025-01-23T19:39+0300

2025-01-23T19:40+0300

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ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, , выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что намерен сделать из страны в лидера в таких областях, как промпроизводство, искусственный интеллект и криптовалюты. Он отметил, что США обладают крупнейшими запасами нефти и газа на Земле и они будут их использовать. "Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют", — сказал Трамп. Также он объявил о начале крупнейшей кампании по дерегулированию в истории США. По его словам, это устранит огромное количество барьеров, введенных предыдущей администрацией, и вернет американским семьям "тысячи долларов". Трамп призвал международные компании перенести производство в США, пообещав им "одни из самых низких налогов" в мире.По его словам, США вскоре станут "сильнее и богаче чем когда-либо", и весь мир якобы выиграет от запланированных изменений новой администрации страны.

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сша, дональд трамп, экономика сша, промышленность, ии