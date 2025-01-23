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"Арктический литий" планирует начать добычу лития в России - 23.01.2025, ПРАЙМ
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"Арктический литий" планирует начать добычу лития в России
"Арктический литий" планирует начать добычу лития в России - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Арктический литий" планирует начать добычу лития в России
"Арктический литий" планирует в рамках опытно-промышленной разработки Полмостундровского месторождения в Мурманской области добыть до 2027 года 1 миллион тонн... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:26+0300
2025-01-23T15:26+0300
энергетика
минприроды
литий
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "Арктический литий" планирует в рамках опытно-промышленной разработки Полмостундровского месторождения в Мурманской области добыть до 2027 года 1 миллион тонн руды, содержащей 12 тысяч тонн оксида лития, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "Согласно условиям лицензионного соглашения, ГОК (горно-обогатительный комбинат - ред.) на базе Полмостундровского соглашения должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2030 года. В 2024 году компания "Арктический литий" согласовала технический проект опытно-промышленной разработки месторождения на 2024-2026 годы. За период проведения опытно-промышленной разработки планируется добыть 1 миллион тонн рудной массы, содержащей порядка 12 тысяч тонн Li2O (оксид лития - ред.)", - сообщили в министерстве. Сейчас в России литий не добывается. Полмостундровское месторождение было лицензировано в начале 2023 года. Его получила компания "Арктический литий". Ресурсный потенциал месторождения не раскрывался. Кроме того, в 2023 году были лицензированы еще два месторождения: Тастыгское в Тыве получила компания "Эльбрусметалл-Литий", принадлежащая структуре "Ростеха", а Колмозерское в Мурманской области - совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля" "Полярный литий". "Ввод в эксплуатацию ГОКа на Колмозерском месторождении будет происходить поэтапно. По информации компании "Полярный литий", первую очередь планируется запустить в 2026-2027 году, её возможная мощность по переработке руды - 400 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию второй очереди запланирован на 2030 год, добыча руды увеличится до 2 миллионов тонн в год. Ввод в эксплуатацию ГОКа на Тастыгском месторождении лития в Тыве запланирован тоже в 2030 году", - добавили в Минприроды.
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минприроды, литий
Энергетика, Минприроды, литий
15:26 23.01.2025
 
"Арктический литий" планирует начать добычу лития в России

Минприроды: "Арктический литий" планирует получить 12 тысяч тонн оксида лития

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМесторождение золота "Савкинское" в Забайкальском крае
Месторождение золота Савкинское в Забайкальском крае - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "Арктический литий" планирует в рамках опытно-промышленной разработки Полмостундровского месторождения в Мурманской области добыть до 2027 года 1 миллион тонн руды, содержащей 12 тысяч тонн оксида лития, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"Согласно условиям лицензионного соглашения, ГОК (горно-обогатительный комбинат - ред.) на базе Полмостундровского соглашения должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2030 года. В 2024 году компания "Арктический литий" согласовала технический проект опытно-промышленной разработки месторождения на 2024-2026 годы. За период проведения опытно-промышленной разработки планируется добыть 1 миллион тонн рудной массы, содержащей порядка 12 тысяч тонн Li2O (оксид лития - ред.)", - сообщили в министерстве.
Сейчас в России литий не добывается. Полмостундровское месторождение было лицензировано в начале 2023 года. Его получила компания "Арктический литий". Ресурсный потенциал месторождения не раскрывался.
Кроме того, в 2023 году были лицензированы еще два месторождения: Тастыгское в Тыве получила компания "Эльбрусметалл-Литий", принадлежащая структуре "Ростеха", а Колмозерское в Мурманской области - совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля" "Полярный литий".
"Ввод в эксплуатацию ГОКа на Колмозерском месторождении будет происходить поэтапно. По информации компании "Полярный литий", первую очередь планируется запустить в 2026-2027 году, её возможная мощность по переработке руды - 400 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию второй очереди запланирован на 2030 год, добыча руды увеличится до 2 миллионов тонн в год. Ввод в эксплуатацию ГОКа на Тастыгском месторождении лития в Тыве запланирован тоже в 2030 году", - добавили в Минприроды.
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