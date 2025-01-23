https://1prime.ru/20250123/litiy-854401368.html

"Арктический литий" планирует начать добычу лития в России

"Арктический литий" планирует начать добычу лития в России - 23.01.2025, ПРАЙМ

"Арктический литий" планирует начать добычу лития в России

"Арктический литий" планирует в рамках опытно-промышленной разработки Полмостундровского месторождения в Мурманской области добыть до 2027 года 1 миллион тонн... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T15:26+0300

2025-01-23T15:26+0300

2025-01-23T15:26+0300

энергетика

минприроды

литий

https://cdnn.1prime.ru/img/83211/60/832116004_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_7f16dc50102062777c42afb64fffe3d2.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "Арктический литий" планирует в рамках опытно-промышленной разработки Полмостундровского месторождения в Мурманской области добыть до 2027 года 1 миллион тонн руды, содержащей 12 тысяч тонн оксида лития, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "Согласно условиям лицензионного соглашения, ГОК (горно-обогатительный комбинат - ред.) на базе Полмостундровского соглашения должен быть введен в эксплуатацию не позднее 2030 года. В 2024 году компания "Арктический литий" согласовала технический проект опытно-промышленной разработки месторождения на 2024-2026 годы. За период проведения опытно-промышленной разработки планируется добыть 1 миллион тонн рудной массы, содержащей порядка 12 тысяч тонн Li2O (оксид лития - ред.)", - сообщили в министерстве. Сейчас в России литий не добывается. Полмостундровское месторождение было лицензировано в начале 2023 года. Его получила компания "Арктический литий". Ресурсный потенциал месторождения не раскрывался. Кроме того, в 2023 году были лицензированы еще два месторождения: Тастыгское в Тыве получила компания "Эльбрусметалл-Литий", принадлежащая структуре "Ростеха", а Колмозерское в Мурманской области - совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля" "Полярный литий". "Ввод в эксплуатацию ГОКа на Колмозерском месторождении будет происходить поэтапно. По информации компании "Полярный литий", первую очередь планируется запустить в 2026-2027 году, её возможная мощность по переработке руды - 400 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию второй очереди запланирован на 2030 год, добыча руды увеличится до 2 миллионов тонн в год. Ввод в эксплуатацию ГОКа на Тастыгском месторождении лития в Тыве запланирован тоже в 2030 году", - добавили в Минприроды.

https://1prime.ru/20250122/ekspert-854363956.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минприроды, литий