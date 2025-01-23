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В Госдуме предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T20:55+0300
2025-01-23T20:55+0300
2025-01-23T20:55+0300
госдума
маркетплейс
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи считаю необходимым законодательно обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит", - сказано в обращении. В документе уточняется, что пользователь сможет самостоятельно настроить параметры ограничения, включая сумму лимита, категорию товаров и срок действия такого запрета. По мнению автора, данная инициатива может помочь людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам, и позволит им избежать финансовых проблем.
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госдума, маркетплейс
В Госдуме предложили ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах
Депутат Госдумы предложил ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В этой связи считаю необходимым законодательно обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит", - сказано в обращении.
В документе уточняется, что пользователь сможет самостоятельно настроить параметры ограничения, включая сумму лимита, категорию товаров и срок действия такого запрета.
По мнению автора, данная инициатива может помочь людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам, и позволит им избежать финансовых проблем.
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