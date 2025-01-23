https://1prime.ru/20250123/matkapital-854407525.html

Общий размер маткапитала вырастет до 912 тысяч рублей

Общий размер маткапитала вырастет до 912 тысяч рублей - 23.01.2025, ПРАЙМ

Общий размер маткапитала вырастет до 912 тысяч рублей

Общий размер материнского капитала в текущем году составит 912 тысяч рублей. Об этом сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином министр... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T17:53+0300

2025-01-23T17:53+0300

2025-01-23T17:53+0300

россия

минтруд

антон котяков

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Общий размер материнского капитала в текущем году составит 912 тысяч рублей. Об этом сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Он отметил, что новая сумма почти на 80 тысяч рублей больше, чем в 2024 году. По словам Котякова, с 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка вырастет на 60 тысяч рублей и составит сумму до 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей.

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россия, минтруд, антон котяков