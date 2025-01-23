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Общий размер маткапитала вырастет до 912 тысяч рублей
Общий размер маткапитала вырастет до 912 тысяч рублей - 23.01.2025, ПРАЙМ
Общий размер маткапитала вырастет до 912 тысяч рублей
Общий размер материнского капитала в текущем году составит 912 тысяч рублей. Об этом сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином министр... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T17:53+0300
2025-01-23T17:53+0300
2025-01-23T17:53+0300
россия
минтруд
антон котяков
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Общий размер материнского капитала в текущем году составит 912 тысяч рублей. Об этом сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Он отметил, что новая сумма почти на 80 тысяч рублей больше, чем в 2024 году. По словам Котякова, с 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка вырастет на 60 тысяч рублей и составит сумму до 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей.
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россия, минтруд, антон котяков
РОССИЯ, Минтруд, Антон Котяков
Общий размер маткапитала вырастет до 912 тысяч рублей
Котяков: общий размер маткапитала в 2025 году составит 912 тысяч рублей
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Общий размер материнского капитала в текущем году составит 912 тысяч рублей. Об этом сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Он отметил, что новая сумма почти на 80 тысяч рублей больше, чем в 2024 году.
По словам Котякова, с 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка вырастет на 60 тысяч рублей и составит сумму до 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей.
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