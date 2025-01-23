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С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута

С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута - 23.01.2025, ПРАЙМ

С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута

С кормы судна "Волгонефть-239" уже откачали более 1,1 тысячи тонн мазута, остается еще 300 тонн. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Савельев. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T17:25+0300

2025-01-23T17:25+0300

2025-01-23T17:34+0300

россия

мазут

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. С кормы судна "Волгонефть-239" уже откачали более 1,1 тысячи тонн мазута, остается еще 300 тонн. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Савельев."По состоянию на сегодня на 8 утра уже откачано свыше 1100 тонн мазута, то есть осталось откачать 300 тонн мазута. Завершить очистку мазута из кормы планируем на следующей неделе", — сообщил он.Савельев также добавил, что новых масштабных выбросов мазута не наблюдалось, основные очаги на берегу уже ликвидированы. Большое количество загрязненного песка и грунта было собрано, волонтеры активно помогают в ликвидации последствий аварии.Ранее сообщалось, что в общей сложности в кормовой части судна находится около 1,4 тысячи тонн мазута.Процесс откачки начался 19 января после того, как судно "Волгонефть-239" и судно "Волгонефть-212" потерпели крушение в районе Керченского пролива в декабре прошлого года. 10 января трещина в корме судна "Волгонефть-239" вызвала новый выброс мазута, но основная масса нефтепродуктов была собрана в течение трех дней.

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россия, мазут