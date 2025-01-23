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Стоимость меди перешла к снижению
Стоимость меди перешла к снижению - 23.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди перешла к снижению
Стоимость меди в четверг снижается на 1%, продолжая динамику трех предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T09:26+0300
2025-01-23T09:26+0300
2025-01-23T09:26+0300
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медь
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг снижается на 1%, продолжая динамику трех предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.54 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,47% - до 4,259 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущих трех торговых дней медь потеряла в цене 3,15%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,66% - до 9 223,5 доллара, алюминия - на 0,45%, до 2 634 долларов, цинка - на 0,48%, до 2 900 долларов.
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медь
Стоимость меди перешла к снижению
Стоимость меди снижается четвертую торговую сессию подряд
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг снижается на 1%, продолжая динамику трех предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.54 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,47% - до 4,259 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам предыдущих трех торговых дней медь потеряла в цене 3,15%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,66% - до 9 223,5 доллара, алюминия - на 0,45%, до 2 634 долларов, цинка - на 0,48%, до 2 900 долларов.