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Медведев рассказал об ответе на "ультиматум" Зеленского
Медведев рассказал об ответе на "ультиматум" Зеленского - 23.01.2025, ПРАЙМ
Медведев рассказал об ответе на "ультиматум" Зеленского
Действия российской армии и победа являются лучшим ответом на так называемый "ультиматум" Владимира Зеленского о возвращении РФ к границам 2022 года для начала... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T19:29+0300
2025-01-23T19:29+0300
2025-01-23T19:29+0300
политика
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Действия российской армии и победа являются лучшим ответом на так называемый "ультиматум" Владимира Зеленского о возвращении РФ к границам 2022 года для начала переговоров по мирному урегулированию конфликта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее Зеленский сказал, что условием для начала переговоров будет "как минимум" возвращение России к границам 2022 года. "Противники не унимаются, продолжаются атаки. Не только атаки, но и еще и словесные интервенции различные делаются, ультиматумы разные выставляются. Вот уже договорились о возвращении к границам 2022 года, несмотря на конституцию нашей страны. Очевидно, что лучшим ответом на ультиматум являются действия Вооруженных сил и победа", — сказал Медведев в ходе заседания специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ. Запись заседания выложена на странице Медведева в соцсети ВКонтакте.
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россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, переговоры
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, переговоры
Медведев рассказал об ответе на "ультиматум" Зеленского
Медведев: действия ВС РФ и победа — лучший ответ на "ультиматум" Зеленского
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Действия российской армии и победа являются лучшим ответом на так называемый "ультиматум" Владимира Зеленского о возвращении РФ к границам 2022 года для начала переговоров по мирному урегулированию конфликта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Зеленский сказал, что условием для начала переговоров будет "как минимум" возвращение России к границам 2022 года.
"Противники не унимаются, продолжаются атаки. Не только атаки, но и еще и словесные интервенции различные делаются, ультиматумы разные выставляются. Вот уже договорились о возвращении к границам 2022 года, несмотря на конституцию нашей страны. Очевидно, что лучшим ответом на ультиматум являются действия Вооруженных сил и победа", — сказал Медведев в ходе заседания специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ. Запись заседания выложена на странице Медведева в соцсети ВКонтакте.
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