https://1prime.ru/20250123/medvedev-854410606.html

Медведев рассказал об ответе на "ультиматум" Зеленского

Медведев рассказал об ответе на "ультиматум" Зеленского - 23.01.2025, ПРАЙМ

Медведев рассказал об ответе на "ультиматум" Зеленского

Действия российской армии и победа являются лучшим ответом на так называемый "ультиматум" Владимира Зеленского о возвращении РФ к границам 2022 года для начала... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T19:29+0300

2025-01-23T19:29+0300

2025-01-23T19:29+0300

политика

россия

дмитрий медведев

владимир зеленский

переговоры

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Действия российской армии и победа являются лучшим ответом на так называемый "ультиматум" Владимира Зеленского о возвращении РФ к границам 2022 года для начала переговоров по мирному урегулированию конфликта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее Зеленский сказал, что условием для начала переговоров будет "как минимум" возвращение России к границам 2022 года. "Противники не унимаются, продолжаются атаки. Не только атаки, но и еще и словесные интервенции различные делаются, ультиматумы разные выставляются. Вот уже договорились о возвращении к границам 2022 года, несмотря на конституцию нашей страны. Очевидно, что лучшим ответом на ультиматум являются действия Вооруженных сил и победа", — сказал Медведев в ходе заседания специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ. Запись заседания выложена на странице Медведева в соцсети ВКонтакте.

https://1prime.ru/20250123/plan-854396770.html

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россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, переговоры