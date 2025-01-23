https://1prime.ru/20250123/mintrans-854404672.html

Минтранс обязал авиакомпании сформировать ценовые политики

Минтранс обязал авиакомпании сформировать ценовые политики - 23.01.2025, ПРАЙМ

Минтранс обязал авиакомпании сформировать ценовые политики

Все авиакомпании России должны сформировать ценовые политики к сентябрю 2025 года, тогда в силу вступит приказ Минтранса, обязывающий их иметь такой документ,... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T16:55+0300

2025-01-23T16:55+0300

2025-01-23T16:55+0300

россия

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Все авиакомпании России должны сформировать ценовые политики к сентябрю 2025 года, тогда в силу вступит приказ Минтранса, обязывающий их иметь такой документ, сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Вероника Ходырева на совещании в Совете Федерации. "Если у них его (документа, утверждающего ценовую политику - ред.) не будет, значит, это будет нарушение приказа", - ответила Ходырева на вопрос о возможном отсутствии документа с утвержденной ценовой политикой у авиакомпаний к сентябрю 2025 года. Она добавила, что в 21 пункте документа "заложены обязанности авиакомпании обязательно иметь документ, в соответствии с которым они оправдают эти сформированные тарифы". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 22 января согласовала прописанные "Аэрофлотом" и S7 внутренние документы с принципами ценообразования на авиабилеты. Авиакомпании не менее 60% билетов будут продавать ниже экономически обоснованного тарифа, а по максимальному тарифу - менее 2,5%. Проработать меры для повышения прозрачности ценообразования на авиаперелеты российских авиакомпаний ФАС и "Аэрофлот" договорились еще в мае прошлого года. Тогда отмечалось, что с учетом изменившейся рыночной среды ценообразование и коммерческая политика требуют уточнения.

https://1prime.ru/20250122/aviabilety-854372035.html

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