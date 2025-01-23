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Минтранс обязал авиакомпании сформировать ценовые политики - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Минтранс обязал авиакомпании сформировать ценовые политики
Минтранс обязал авиакомпании сформировать ценовые политики - 23.01.2025, ПРАЙМ
Минтранс обязал авиакомпании сформировать ценовые политики
Все авиакомпании России должны сформировать ценовые политики к сентябрю 2025 года, тогда в силу вступит приказ Минтранса, обязывающий их иметь такой документ,... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T16:55+0300
2025-01-23T16:55+0300
россия
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Все авиакомпании России должны сформировать ценовые политики к сентябрю 2025 года, тогда в силу вступит приказ Минтранса, обязывающий их иметь такой документ, сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Вероника Ходырева на совещании в Совете Федерации. "Если у них его (документа, утверждающего ценовую политику - ред.) не будет, значит, это будет нарушение приказа", - ответила Ходырева на вопрос о возможном отсутствии документа с утвержденной ценовой политикой у авиакомпаний к сентябрю 2025 года. Она добавила, что в 21 пункте документа "заложены обязанности авиакомпании обязательно иметь документ, в соответствии с которым они оправдают эти сформированные тарифы". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 22 января согласовала прописанные "Аэрофлотом" и S7 внутренние документы с принципами ценообразования на авиабилеты. Авиакомпании не менее 60% билетов будут продавать ниже экономически обоснованного тарифа, а по максимальному тарифу - менее 2,5%. Проработать меры для повышения прозрачности ценообразования на авиаперелеты российских авиакомпаний ФАС и "Аэрофлот" договорились еще в мае прошлого года. Тогда отмечалось, что с учетом изменившейся рыночной среды ценообразование и коммерческая политика требуют уточнения.
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россия
РОССИЯ
16:55 23.01.2025
 
Минтранс обязал авиакомпании сформировать ценовые политики

Минтранс обязал все авиакомпании РФ сформировать ценовые политики к сентябрю ﻿

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Все авиакомпании России должны сформировать ценовые политики к сентябрю 2025 года, тогда в силу вступит приказ Минтранса, обязывающий их иметь такой документ, сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Вероника Ходырева на совещании в Совете Федерации.
"Если у них его (документа, утверждающего ценовую политику - ред.) не будет, значит, это будет нарушение приказа", - ответила Ходырева на вопрос о возможном отсутствии документа с утвержденной ценовой политикой у авиакомпаний к сентябрю 2025 года.
Она добавила, что в 21 пункте документа "заложены обязанности авиакомпании обязательно иметь документ, в соответствии с которым они оправдают эти сформированные тарифы".
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 22 января согласовала прописанные "Аэрофлотом" и S7 внутренние документы с принципами ценообразования на авиабилеты. Авиакомпании не менее 60% билетов будут продавать ниже экономически обоснованного тарифа, а по максимальному тарифу - менее 2,5%.
Проработать меры для повышения прозрачности ценообразования на авиаперелеты российских авиакомпаний ФАС и "Аэрофлот" договорились еще в мае прошлого года. Тогда отмечалось, что с учетом изменившейся рыночной среды ценообразование и коммерческая политика требуют уточнения.
Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
"Аэрофлот" и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты
Вчера, 12:21
 
РОССИЯ
 
 
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