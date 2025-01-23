https://1prime.ru/20250123/mnogodetnye-854400871.html
Путин призвал создать максимально комфортные условия для многодетных семей
Путин призвал создать максимально комфортные условия для многодетных семей - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин призвал создать максимально комфортные условия для многодетных семей
Требуется создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в стране, заявил в ходе заседания Наблюдательного совета АСИ президент России Владимир... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:18+0300
2025-01-23T15:18+0300
2025-01-23T15:18+0300
россия
владимир путин
аси
многодетные семьи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853798608_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_0bc44002c1a81dc8af086a70ea753632.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Требуется создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в стране, заявил в ходе заседания Наблюдательного совета АСИ президент России Владимир Путин. "В целом необходимо создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, состоящей из многих поколений", — сказал он.Кроме того, глава государства назвал демографические вызовы главными на сегодняшний день для России. Он добавил, что эти "сквозные и принципиальные вещи" важны при реализации инициатив АСИ.
https://1prime.ru/20250123/putin-854400758.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853798608_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_b770f5943ba7da535ea27b769ce0eb00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, аси, многодетные семьи
РОССИЯ, Владимир Путин, АСИ, многодетные семьи
Путин призвал создать максимально комфортные условия для многодетных семей
Путин: нужно создавать максимально комфортные условия для многодетных семей
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Требуется создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в стране, заявил в ходе заседания Наблюдательного совета АСИ президент России Владимир Путин.
"В целом необходимо создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, состоящей из многих поколений", — сказал он.
Кроме того, глава государства назвал демографические вызовы главными на сегодняшний день для России. Он добавил, что эти "сквозные и принципиальные вещи" важны при реализации инициатив АСИ.
Путин выступил за развитие молодежного техпредпринимательства в экономике