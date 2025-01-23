https://1prime.ru/20250123/mnogodetnye-854400871.html

Путин призвал создать максимально комфортные условия для многодетных семей

Путин призвал создать максимально комфортные условия для многодетных семей - 23.01.2025, ПРАЙМ

Путин призвал создать максимально комфортные условия для многодетных семей

Требуется создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в стране, заявил в ходе заседания Наблюдательного совета АСИ президент России Владимир... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T15:18+0300

2025-01-23T15:18+0300

2025-01-23T15:18+0300

россия

владимир путин

аси

многодетные семьи

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Требуется создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в стране, заявил в ходе заседания Наблюдательного совета АСИ президент России Владимир Путин. "В целом необходимо создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, состоящей из многих поколений", — сказал он.Кроме того, глава государства назвал демографические вызовы главными на сегодняшний день для России. Он добавил, что эти "сквозные и принципиальные вещи" важны при реализации инициатив АСИ.

https://1prime.ru/20250123/putin-854400758.html

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россия, владимир путин, аси, многодетные семьи