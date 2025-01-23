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Mondelez убрал упоминания о планах ухода из России, сообщили СМИ - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Mondelez убрал упоминания о планах ухода из России, сообщили СМИ
Mondelez убрал упоминания о планах ухода из России, сообщили СМИ - 23.01.2025, ПРАЙМ
Mondelez убрал упоминания о планах ухода из России, сообщили СМИ
Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International убрал упоминания о намерениях ухода из России из отчетности и со своего... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T18:33+0300
2025-01-23T18:33+0300
mondelez
бизнес
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International убрал упоминания о намерениях ухода из России из отчетности и со своего сайта в интернете, обратило внимание агентство Блумберг. "В прошлом году компания удалила формулировку из ранее поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчета, в которой говорилось о намерении превратить российский бизнес в "самостоятельный" бизнес. Она также удалила со своего веб-сайта два заявления, в которых описывались планы сократить присутствие в России", - передаёт агентство. В марте 2022 года Mondelez приостановила рекламную и инвестиционную деятельность в России. А в 2023 году компания сообщила, что сократила объемы операций в стране и планирует до конца года выделить российское производство в отдельный бизнес с самодостаточной цепочкой поставок. Как отмечает Блумберг, Mondelez убрала подобные формулировки из отчета за третий квартал прошлого года. Это вызвало беспокойство некоторых акционеров компании, которые указывают на "отсутствие прозрачности", добавляет агентство. "Мы стремимся к прозрачности и взаимодействуем с широким кругом заинтересованных сторон по вопросам нашего бизнеса и деятельности. По мере развития ситуации мы продолжаем оптимизировать внешние коммуникации, ориентируясь на наш ежегодный отчет об устойчивом развитии как ключевой ориентир для нашей политики", - в свою очередь сказал Блумбергу представитель Mondelez. Mondelez International - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и продуктов питания, штаб-квартира компании находится в штате Иллинойс.
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mondelez, бизнес
Mondelez, Бизнес
18:33 23.01.2025
 
Mondelez убрал упоминания о планах ухода из России, сообщили СМИ

Bloomberg: производитель сладостей Mondelez убрал упоминания о планах уйти из РФ

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШоколадная фабрика
Шоколадная фабрика - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International убрал упоминания о намерениях ухода из России из отчетности и со своего сайта в интернете, обратило внимание агентство Блумберг.
"В прошлом году компания удалила формулировку из ранее поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчета, в которой говорилось о намерении превратить российский бизнес в "самостоятельный" бизнес. Она также удалила со своего веб-сайта два заявления, в которых описывались планы сократить присутствие в России", - передаёт агентство.
В марте 2022 года Mondelez приостановила рекламную и инвестиционную деятельность в России. А в 2023 году компания сообщила, что сократила объемы операций в стране и планирует до конца года выделить российское производство в отдельный бизнес с самодостаточной цепочкой поставок.
Как отмечает Блумберг, Mondelez убрала подобные формулировки из отчета за третий квартал прошлого года. Это вызвало беспокойство некоторых акционеров компании, которые указывают на "отсутствие прозрачности", добавляет агентство.
"Мы стремимся к прозрачности и взаимодействуем с широким кругом заинтересованных сторон по вопросам нашего бизнеса и деятельности. По мере развития ситуации мы продолжаем оптимизировать внешние коммуникации, ориентируясь на наш ежегодный отчет об устойчивом развитии как ключевой ориентир для нашей политики", - в свою очередь сказал Блумбергу представитель Mondelez.
Mondelez International - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и продуктов питания, штаб-квартира компании находится в штате Иллинойс.
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