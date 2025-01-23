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Экспорт муки из России в 2024 году вырос на 20 процентов

Экспорт муки из России в 2024 году вырос на 20 процентов - 23.01.2025, ПРАЙМ

Экспорт муки из России в 2024 году вырос на 20 процентов

Экспорт муки из России в 2024 году вырос на 20% и достиг 1,2 миллиона тонн, преимущественно поставки осуществлялись в соседние страны, следует из сообщения... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T14:34+0300

2025-01-23T14:34+0300

2025-01-23T14:34+0300

экономика

россия

россельхознадзор

мука

экспорт

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Экспорт муки из России в 2024 году вырос на 20% и достиг 1,2 миллиона тонн, преимущественно поставки осуществлялись в соседние страны, следует из сообщения Россельхознадзора. "Экспорт отрубей из РФ по итогам 2024 года достиг 1,97 миллиона тонн, муки – 1,19 миллиона тонн, круп – 303 тысячи тонн", - сказано в сообщении. "По отрубям у нас плюс 300 тысяч тонн только за год, по муке – почти 200 тысяч тонн мы нарастили", - приводятся слова начальника управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольги Захаровой. По ее словам, поставки этой продукции преимущественно осуществлялись в соседние страны, в первую очередь - в Казахстан. Также служба сообщила, что экспорт растительной продукции из РФ в Китай за восемь лет вырос в 11 раз - до 4,7 миллиона тонн в 2024 году. Сейчас для поставок зерна в Поднебесную аттестованы 19,7 тысячи российских предприятий, а для отгрузки растительных масел, муки и круп – 331 компания. В целом ведомство отметило, что поставки из России за рубеж зерна и зернобобовых увеличились в 2024 году на 3 миллиона тонн - до 75,8 миллиона тонн. При этом производство этих культур в РФ по итогам 2024 года снизилось до 144,9 миллиона тонн. Количество стран-импортеров зерновой продукции из России, по данным службы, выросло с 101 в 2023 году до 117 в 2024 году. Ранее в январе Россельхознадзор сообщал, что Россия в 2024 году сохранила высокие темпы экспорта зерна: отгрузки выросли на 4 миллиона тонн - до 73,1 миллиона тонн, несмотря на непогоду в некоторых регионах, а всего было экспортировано более 86,7 миллиона тонн зерна и продуктов переработки.

https://1prime.ru/20250116/pshenitsa-854258893.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, россельхознадзор, мука, экспорт