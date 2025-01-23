https://1prime.ru/20250123/nakazanie-854411315.html

Кабмин одобрил усиление наказания за разглашение закрытых данных банков

Кабмин одобрил усиление наказания за разглашение закрытых данных банков - 23.01.2025, ПРАЙМ

Кабмин одобрил усиление наказания за разглашение закрытых данных банков

Правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за разглашение закрытых данных банков и таможни, сообщает Минфин. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T19:54+0300

2025-01-23T19:54+0300

2025-01-23T19:54+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за разглашение закрытых данных банков и таможни, сообщает Минфин. "Правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму законопроект, который направлен на усиление ответственности за незаконное получение и использование сведений, содержащихся в базах данных таможенных органов, а также из информационных систем иных госорганов, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайны", - говорится в материалах на сайте министерства. "Вместо основного наказания в виде штрафа, устанавливается нижний порог наказания в виде лишения свободы и наказание в виде штрафа", - отмечается там. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 183 Уголовного кодекса РФ. Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Предлагаемые изменения позволят установить дифференцированный подход к назначению наказания исходя из тяжести деяния, пояснил Минфин.

https://1prime.ru/20250123/tayna-854408677.html

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россия, правительство рф, данные, банки, таможня