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Рютте назвал неправильной нынешнюю траекторию конфликта на Украине
Рютте назвал неправильной нынешнюю траекторию конфликта на Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ
Рютте назвал неправильной нынешнюю траекторию конфликта на Украине
НАТО должна увеличить, а не уменьшить поддержку Украины в целях изменения "неправильной" траектории конфликта. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T10:31+0300
2025-01-23T10:31+0300
2025-01-23T10:31+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – ПРАЙМ. НАТО должна увеличить, а не уменьшить поддержку Украины в целях изменения "неправильной" траектории конфликта. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил генсек альянса Марк Рютте."Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, потому что то, что происходит на фронте, неправильно, это надо изменить", — подчеркнул он.Рютте также отметил геополитическое значение конфликта и призвал все западные страны принять участие в поддержке Украины.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО активно участвует в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в различных странах.
https://1prime.ru/20250121/fitso-854350372.html
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украина, нато, марк рютте
Политика, УКРАИНА, НАТО, Марк Рютте
Рютте назвал неправильной нынешнюю траекторию конфликта на Украине
Генсек НАТО Рютте назвал траекторию конфликта на Украине неправильной
БРЮССЕЛЬ, 23 янв – ПРАЙМ. НАТО должна увеличить, а не уменьшить поддержку Украины в целях изменения "неправильной" траектории конфликта. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил генсек альянса Марк Рютте.
"Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, потому что то, что происходит на фронте, неправильно, это надо изменить", — подчеркнул он.
Рютте также отметил геополитическое значение конфликта и призвал все западные страны принять участие в поддержке Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО активно участвует в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в различных странах.
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