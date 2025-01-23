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Рютте назвал неправильной нынешнюю траекторию конфликта на Украине

Рютте назвал неправильной нынешнюю траекторию конфликта на Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ

Рютте назвал неправильной нынешнюю траекторию конфликта на Украине

НАТО должна увеличить, а не уменьшить поддержку Украины в целях изменения "неправильной" траектории конфликта. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T10:31+0300

2025-01-23T10:31+0300

2025-01-23T10:31+0300

политика

украина

нато

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – ПРАЙМ. НАТО должна увеличить, а не уменьшить поддержку Украины в целях изменения "неправильной" траектории конфликта. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил генсек альянса Марк Рютте."Во-первых, мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины, нам надо поменять траекторию конфликта, потому что то, что происходит на фронте, неправильно, это надо изменить", — подчеркнул он.Рютте также отметил геополитическое значение конфликта и призвал все западные страны принять участие в поддержке Украины.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО активно участвует в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в различных странах.

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украина, нато, марк рютте