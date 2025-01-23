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В АКОРТ подсчитали наценку на социально значимые продукты

В АКОРТ подсчитали наценку на социально значимые продукты - 23.01.2025, ПРАЙМ

В АКОРТ подсчитали наценку на социально значимые продукты

Средняя наценка на социально значимые продукты "первой цены" в 2024 году составила 5,7%, а в декабре средняя наценка на продукты первой необходимости в 25... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T11:35+0300

2025-01-23T11:35+0300

2025-01-23T11:35+0300

экономика

акорт

россия

продукты

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Средняя наценка на социально значимые продукты "первой цены" в 2024 году составила 5,7%, а в декабре средняя наценка на продукты первой необходимости в 25 товарных категориях в крупных торговых сетях составила 4,8%, сообщает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). "Средняя наценка на продукты первой необходимости в 25 товарных категориях в крупных торговых сетях в декабре 2024 года составила 4,8%. С нулевой и отрицательной наценкой в сетевой рознице в декабре продавались самые доступные позиции в категориях: подсолнечное масло, куриные яйца, говядина, тушка цыпленка-бройлера и белокочанная капуста. В целом за 2024 год средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" составила 5,7%", - говорится в сообщении. Наибольшие темпы снижения цен в федеральной рознице, согласно данным мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, проведенного аналитическим центром АКОРТ, в декабре показали гречневая крупа, свинина и говядина. В целом цены на социально значимые продукты питания в торговых сетях в декабре к ноябрю выросли на 3,6%, уточнили в АКОРТ. Наибольший рост цен в декабре в сетевой рознице показали сезонные яблоки (+13,7%), репчатый лук (+12,6%), картофель (+12,5%) и капуста (11,2%), отметили там. Лидерами снижения цен в крупных торговых сетях в 2024 году стали гречка (-14,8%) и куриные яйца (-11,16%), свинина (-2,3%), тушка бройлера (-2,1%) и баранина (-0,25%), добавили в ассоциации. "Индекс борща" в декабре 2024 года замедлил темпы роста: стандартный овощной борщевой набор подорожал на 10,8%, до 45,8 рубля... Стоимость набора для борща с говядиной увеличилась в декабре к предыдущему месяцу на 3,7%, до 90,5 рубля, за год минимальная цена на него выросла на 28%. Борщ со свининой вырос в цене в декабре на 4%, до 78 рублей, а год к году подорожал на 25%. Борщ с курицей по итогам декабря подорожал на 8,8%, до 68 рублей, а за весь 2024 год цены на него выросли на 31,6%", - сказали в АКОРТ. "При этом стоимость борщевого набора в торговых сетях ниже средних цен по стране по данным Росстата. Так, стандартный овощной набор в торговых сетях по итогам декабря 2024 года дешевле на 13,5%, набор с говядиной - на 53%, с курицей - на 17% и свининой - на 30,5%", - заключили там.

https://1prime.ru/20250122/produkty-854369734.html

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акорт, россия, продукты