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Glorax увеличил продажи недвижимости
Glorax увеличил продажи недвижимости - 23.01.2025, ПРАЙМ
Glorax увеличил продажи недвижимости
Девелопер Glorax в 2024 году увеличил продажи недвижимости относительно 2023 года на 61% - до 31,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T12:13+0300
2025-01-23T12:13+0300
2025-01-23T12:13+0300
недвижимость
бизнес
россия
glorax
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Девелопер Glorax в 2024 году увеличил продажи недвижимости относительно 2023 года на 61% - до 31,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании. Продажи недвижимости в физическом выражении выросли на 68% - до 122,1 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении. Как указывается в нем, доля заключенных договоров с участием ипотечных средств составила 66% против 75% в 2023 году. Средняя стоимость недвижимости от компании снизилась на 6% - до 256 тысяч рублей за квадратный метр. Glorax – крупный девелопер жилья в Петербурге, также работает в Москве, Нижнем Новгороде и ряде других регионов. Основной владелец застройщика – Андрей Биржин.
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недвижимость, бизнес, россия, glorax
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Glorax
Glorax увеличил продажи недвижимости
Glorax увеличил продажи недвижимости в 2024 году на 61%
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Девелопер Glorax в 2024 году увеличил продажи недвижимости относительно 2023 года на 61% - до 31,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Продажи недвижимости в физическом выражении выросли на 68% - до 122,1 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении.
Как указывается в нем, доля заключенных договоров с участием ипотечных средств составила 66% против 75% в 2023 году. Средняя стоимость недвижимости от компании снизилась на 6% - до 256 тысяч рублей за квадратный метр.
Glorax – крупный девелопер жилья в Петербурге, также работает в Москве, Нижнем Новгороде и ряде других регионов. Основной владелец застройщика – Андрей Биржин.
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