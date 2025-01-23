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Трамп попросит ОПЕК снизить цены для завершения конфликта на Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп попросит ОПЕК снизить цены для завершения конфликта на Украине
Трамп попросит ОПЕК снизить цены для завершения конфликта на Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ
Трамп попросит ОПЕК снизить цены для завершения конфликта на Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть, поскольку он считает, что эта мера может... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T19:20+0300
2025-01-23T19:38+0300
энергетика
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть, поскольку он считает, что эта мера может содействовать завершению украинского конфликта."Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Я, честно говоря, удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны", - сказал глава Белого дома, дистанционно выступая на форуме "Давос"."Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась. Прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вам нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Им следовало бы сделать это давно", - подчеркнул Трамп.
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дональд трамп, сша, опек
Энергетика, Дональд Трамп, США, ОПЕК
19:20 23.01.2025 (обновлено: 19:38 23.01.2025)
 
Трамп попросит ОПЕК снизить цены для завершения конфликта на Украине

Трамп попросит ОПЕК снизить цены на нефть для завершения конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть, поскольку он считает, что эта мера может содействовать завершению украинского конфликта.
"Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Я, честно говоря, удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны", - сказал глава Белого дома, дистанционно выступая на форуме "Давос".
"Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась. Прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вам нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Им следовало бы сделать это давно", - подчеркнул Трамп.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил о начале усилий по урегулированию украинского конфликта
19:31
 
ЭнергетикаДональд ТрампСШАОПЕК
 
 
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