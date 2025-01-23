https://1prime.ru/20250123/novostroyki-854391064.html
Продажи новостроек в Москве упали на четверть
Продажи новостроек в Москве упали на четверть - 23.01.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в Москве упали на четверть
Продажи первичного жилья в Москве в 2024 году снизились по сравнению с 2023 годом на 25% - до 87,1 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ),... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T09:48+0300
2025-01-23T09:48+0300
2025-01-23T09:48+0300
москва
недвижимость
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в 2024 году снизились по сравнению с 2023 годом на 25% - до 87,1 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство зарегистрировало 137 тысяч ДДУ - на 18% меньше результата 2023 года. По данным ведомства, в декабре в Москве зарегистрировано 9,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилой недвижимости - на 24% меньше, чем в декабре 2023 года. При этом показатель почти на 38% больше результата ноября 2024 года. Всего в декабре управлением Росреестра зарегистрировано 15,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 32% больше, чем в ноябре, но на 18% меньше результата декабря 2023 года. Ранее Росреестр подсчитал, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в 2024 году сократилось относительно 2023 года на 16% - до 146,2 тысячи.
https://1prime.ru/20250109/novostroyki-854092393.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_667de472a6e9066266eb9580cffabc32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, недвижимость, бизнес
МОСКВА, Недвижимость, Бизнес
Продажи новостроек в Москве упали на четверть
Продажи новостроек в Москве в 2024 году упали на четверть
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в 2024 году снизились по сравнению с 2023 годом на 25% - до 87,1 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
С учетом нежилой недвижимости ведомство зарегистрировало 137 тысяч ДДУ - на 18% меньше результата 2023 года.
По данным ведомства, в декабре в Москве зарегистрировано 9,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилой недвижимости - на 24% меньше, чем в декабре 2023 года. При этом показатель почти на 38% больше результата ноября 2024 года.
Всего в декабре управлением Росреестра зарегистрировано 15,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 32% больше, чем в ноябре, но на 18% меньше результата декабря 2023 года.
Ранее Росреестр подсчитал, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в 2024 году сократилось относительно 2023 года на 16% - до 146,2 тысячи.
Аналитики подсчитали, на сколько подорожали новостройки в России за год