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Продажи новостроек в Москве упали на четверть - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Продажи новостроек в Москве упали на четверть
Продажи новостроек в Москве упали на четверть - 23.01.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в Москве упали на четверть
Продажи первичного жилья в Москве в 2024 году снизились по сравнению с 2023 годом на 25% - до 87,1 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ),... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T09:48+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в 2024 году снизились по сравнению с 2023 годом на 25% - до 87,1 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство зарегистрировало 137 тысяч ДДУ - на 18% меньше результата 2023 года. По данным ведомства, в декабре в Москве зарегистрировано 9,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилой недвижимости - на 24% меньше, чем в декабре 2023 года. При этом показатель почти на 38% больше результата ноября 2024 года. Всего в декабре управлением Росреестра зарегистрировано 15,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 32% больше, чем в ноябре, но на 18% меньше результата декабря 2023 года. Ранее Росреестр подсчитал, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в 2024 году сократилось относительно 2023 года на 16% - до 146,2 тысячи.
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москва, недвижимость, бизнес
МОСКВА, Недвижимость, Бизнес
09:48 23.01.2025
 
Продажи новостроек в Москве упали на четверть

Продажи новостроек в Москве в 2024 году упали на четверть

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в 2024 году снизились по сравнению с 2023 годом на 25% - до 87,1 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
С учетом нежилой недвижимости ведомство зарегистрировало 137 тысяч ДДУ - на 18% меньше результата 2023 года.
По данным ведомства, в декабре в Москве зарегистрировано 9,9 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилой недвижимости - на 24% меньше, чем в декабре 2023 года. При этом показатель почти на 38% больше результата ноября 2024 года.
Всего в декабре управлением Росреестра зарегистрировано 15,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 32% больше, чем в ноябре, но на 18% меньше результата декабря 2023 года.
Ранее Росреестр подсчитал, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в 2024 году сократилось относительно 2023 года на 16% - до 146,2 тысячи.
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