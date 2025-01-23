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Ритейлер X5 увеличил объем размещения облигаций, сообщили СМИ - 23.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250123/obligatsii-854400045.html
Ритейлер X5 увеличил объем размещения облигаций, сообщили СМИ
Ритейлер X5 увеличил объем размещения облигаций, сообщили СМИ - 23.01.2025, ПРАЙМ
Ритейлер X5 увеличил объем размещения облигаций, сообщили СМИ
Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T14:57+0300
2025-01-23T14:57+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
x5 retail group
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 23,75% годовых. Компания в четверг собирает заявки инвесторов на 10-летние биржевые облигации серии 003P-08 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через 13 месяцев. Первоначально компания ориентировала на объем размещения не менее 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 января. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, инвестбанк "Синары", Sber CIB, Совкомбанк и УК "Горизонт", поручителем - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
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российский рынок акций, биржевые торги, x5 retail group
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, X5 Retail Group
14:57 23.01.2025
 
Ритейлер X5 увеличил объем размещения облигаций, сообщили СМИ

РИА Новости: ритейлер X5 увеличил объем размещения облигаций до 20 млрд рублей

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 23,75% годовых.
Компания в четверг собирает заявки инвесторов на 10-летние биржевые облигации серии 003P-08 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через 13 месяцев. Первоначально компания ориентировала на объем размещения не менее 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 января. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, инвестбанк "Синары", Sber CIB, Совкомбанк и УК "Горизонт", поручителем - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Московская Биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции "Икс 5"
Вчера, 15:12
 
Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгиX5 Retail Group
 
 
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