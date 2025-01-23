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Ритейлер X5 увеличил объем размещения облигаций, сообщили СМИ
Ритейлер X5 увеличил объем размещения облигаций, сообщили СМИ - 23.01.2025, ПРАЙМ
Ритейлер X5 увеличил объем размещения облигаций, сообщили СМИ
Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T14:57+0300
2025-01-23T14:57+0300
2025-01-23T14:57+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 23,75% годовых. Компания в четверг собирает заявки инвесторов на 10-летние биржевые облигации серии 003P-08 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через 13 месяцев. Первоначально компания ориентировала на объем размещения не менее 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 января. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, инвестбанк "Синары", Sber CIB, Совкомбанк и УК "Горизонт", поручителем - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
https://1prime.ru/20250122/torgi-854376859.html
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российский рынок акций, биржевые торги, x5 retail group
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, X5 Retail Group
Ритейлер X5 увеличил объем размещения облигаций, сообщили СМИ
РИА Новости: ритейлер X5 увеличил объем размещения облигаций до 20 млрд рублей
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ритейлер X5 увеличил объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 21,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 23,75% годовых.
Компания в четверг собирает заявки инвесторов на 10-летние биржевые облигации серии 003P-08 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через 13 месяцев. Первоначально компания ориентировала на объем размещения не менее 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 января. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс". Организаторами выступают Газпромбанк, инвестбанк "Синары", Sber CIB, Совкомбанк и УК "Горизонт", поручителем - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции "Икс 5"