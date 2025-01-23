https://1prime.ru/20250123/obse-854401934.html

Россия призвала Финляндию не повторять ошибок прошлых председательств ОБСЕ

Россия призвала Финляндию не повторять ошибок прошлых председательств ОБСЕ - 23.01.2025, ПРАЙМ

Россия призвала Финляндию не повторять ошибок прошлых председательств ОБСЕ

Россия призвала Финляндию не повторять ошибок прошлых председательств ОБСЕ и не закрывать демонстративно глаза на преступления киевского режима, заявил... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T15:39+0300

2025-01-23T15:39+0300

2025-01-23T15:39+0300

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ВЕНА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия призвала Финляндию не повторять ошибок прошлых председательств ОБСЕ и не закрывать демонстративно глаза на преступления киевского режима, заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич, выступая в четверг на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ. Финляндия приняла председательство в ОБСЕ от Мальты 1 января 2025 года. В четверг министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен представила программу финского председательства в ОБСЕ на 2025 год. В ходе выступления она заявила, что поддержка Украины будет приоритетом финского председательства. Также она обвинила Москву в нарушении "всех хельсинкских принципов". Но вместе с тем Валтонен заверила, что Финляндия будет стремиться сохранить ОБСЕ в роли площадки для политического диалога. "Предостерегаем финских коллег: не следует повторять ошибок предыдущих председательств, выгораживавших киевский режим и демонстративно закрывавших глаза на его преступления. Обходить вниманием очевидное, преднамеренно замалчивать правду – это путь в никуда, к дальнейшему разрушению ОБСЕ. Делать вид, что на Украине сегодня расцвет свободы и демократии, а гражданских жертв от применения поставленного туда странами НАТО оружия просто не существует – значит обманывать самих себя и международное сообщество", - сказал Лукашевич. Дипломат пояснил, что работа на украинском направлении должна быть нацелена на устранение первопричин конфликта, являться сбалансированной и транспарентной, способствовать снижению конфронтации, а не ее усилению. "Именно этим ОБСЕ могла бы продемонстрировать свою "добавленную стоимость". Констатируем, госпожа министр, что ваши высказывания и действия в Киеве 8 января никак не способствовали этому", - добавил постпред РФ. Как сообщал финский МИД 8 января, Валтонен посетила Киев в качестве нового председателя ОБСЕ, в ходе визита она встретилась с Владимиром Зеленским, премьером Украины Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Андреем Сибигой и спикером парламента Русланом Стефанчуком. Как утверждал МИД Финляндии, своим визитом "подтвердила" долгосрочную поддержку Украины Финляндией и "подчеркнула", что Украина находится в центре внимания председательства Финляндии в ОБСЕ.

https://1prime.ru/20250123/finlyandiya-854397051.html

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россия, финляндия, обсе