https://1prime.ru/20250123/openai-854413610.html

OpenAI представила агента на основе ИИ для работы в интернете

OpenAI представила агента на основе ИИ для работы в интернете - 23.01.2025, ПРАЙМ

OpenAI представила агента на основе ИИ для работы в интернете

OpenAI представила агента Operator на основе искусственного интеллекта (ИИ), который способен выполнять заданные действия в интернете, следует из пресс-релиза... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T21:30+0300

2025-01-23T21:30+0300

2025-01-23T21:30+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. OpenAI представила агента Operator на основе искусственного интеллекта (ИИ), который способен выполнять заданные действия в интернете, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня мы выпускаем Operator, агента, который может заходить в интернет и выполнять для вас задания. Используя свой собственный браузер, он может просматривать веб-страницы и взаимодействовать с ними, набирать текст, нажимать и прокручивать", - говорится в сообщении. Operator работает с новой моделью под названием Computer-Using Agent (CUA), которая обучается взаимодействовать с кнопками, меню и текстовыми полями, которые люди видят на экране. Таким образом, Operator может "видеть" браузер через скриншоты и "взаимодействовать" с ним с помощью действий мыши и клавиатуры, что позволяет выполнять действия в интернете. Отмечается, что на данный момент Operator доступен пользователям из США с подпиской Pro. В будущем он станет доступен в подписках Plus, Team и Enterprise. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://1prime.ru/20250123/kitay-854408401.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

openai, технологии, ии, развитие ии, интернет