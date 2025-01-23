https://1prime.ru/20250123/openai-854413610.html
OpenAI представила агента на основе ИИ для работы в интернете
OpenAI представила агента на основе ИИ для работы в интернете - 23.01.2025, ПРАЙМ
OpenAI представила агента на основе ИИ для работы в интернете
OpenAI представила агента Operator на основе искусственного интеллекта (ИИ), который способен выполнять заданные действия в интернете, следует из пресс-релиза... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T21:30+0300
2025-01-23T21:30+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. OpenAI представила агента Operator на основе искусственного интеллекта (ИИ), который способен выполнять заданные действия в интернете, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня мы выпускаем Operator, агента, который может заходить в интернет и выполнять для вас задания. Используя свой собственный браузер, он может просматривать веб-страницы и взаимодействовать с ними, набирать текст, нажимать и прокручивать", - говорится в сообщении. Operator работает с новой моделью под названием Computer-Using Agent (CUA), которая обучается взаимодействовать с кнопками, меню и текстовыми полями, которые люди видят на экране. Таким образом, Operator может "видеть" браузер через скриншоты и "взаимодействовать" с ним с помощью действий мыши и клавиатуры, что позволяет выполнять действия в интернете. Отмечается, что на данный момент Operator доступен пользователям из США с подпиской Pro. В будущем он станет доступен в подписках Plus, Team и Enterprise. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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openai, технологии, ии, развитие ии, интернет
OpenAI, Технологии, ИИ, развитие ИИ, интернет
OpenAI представила агента на основе ИИ для работы в интернете
OpenAI представила агента на основе ИИ, способного выполнять действия в Сети
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. OpenAI представила агента Operator на основе искусственного интеллекта (ИИ), который способен выполнять заданные действия в интернете, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня мы выпускаем Operator, агента, который может заходить в интернет и выполнять для вас задания. Используя свой собственный браузер, он может просматривать веб-страницы и взаимодействовать с ними, набирать текст, нажимать и прокручивать", - говорится в сообщении.
Operator работает с новой моделью под названием Computer-Using Agent (CUA), которая обучается взаимодействовать с кнопками, меню и текстовыми полями, которые люди видят на экране. Таким образом, Operator может "видеть" браузер через скриншоты и "взаимодействовать" с ним с помощью действий мыши и клавиатуры, что позволяет выполнять действия в интернете.
Отмечается, что на данный момент Operator доступен пользователям из США с подпиской Pro. В будущем он станет доступен в подписках Plus, Team и Enterprise.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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