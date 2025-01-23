https://1prime.ru/20250123/otkachka-854406455.html
В Минтрансе рассказали, когда завершится откачка мазута с "Волгонефть-239"
В Минтрансе рассказали, когда завершится откачка мазута с "Волгонефть-239" - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали, когда завершится откачка мазута с "Волгонефть-239"
Откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" планируется закончить до 31 января. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T17:43+0300
2025-01-23T17:43+0300
2025-01-23T17:43+0300
происшествия
россия
роман старовойт
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" планируется закончить до 31 января. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Всего в кормовой части танкера находилось свыше 1,4 тысячи тонн мазута. Откачка груза из кормовой части началась 19 января. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://1prime.ru/20250123/flot-854406254.html
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россия, роман старовойт, танкер, мазут
Происшествия, РОССИЯ, Роман Старовойт, танкер, мазут
В Минтрансе рассказали, когда завершится откачка мазута с "Волгонефть-239"
Старовойт: откачку мазута с "Волгонефть-239" планируется завершить до 31 января
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" планируется закончить до 31 января. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Всего в кормовой части танкера находилось свыше 1,4 тысячи тонн мазута. Откачка груза из кормовой части началась 19 января.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Путин поручил проверить состояние российского танкерного флота