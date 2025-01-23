https://1prime.ru/20250123/otkachka-854406455.html

В Минтрансе рассказали, когда завершится откачка мазута с "Волгонефть-239"

В Минтрансе рассказали, когда завершится откачка мазута с "Волгонефть-239" - 23.01.2025, ПРАЙМ

В Минтрансе рассказали, когда завершится откачка мазута с "Волгонефть-239"

Откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" планируется закончить до 31 января. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T17:43+0300

2025-01-23T17:43+0300

2025-01-23T17:43+0300

происшествия

россия

роман старовойт

танкер

мазут

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" планируется закончить до 31 января. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Всего в кормовой части танкера находилось свыше 1,4 тысячи тонн мазута. Откачка груза из кормовой части началась 19 января. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://1prime.ru/20250123/flot-854406254.html

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россия, роман старовойт, танкер, мазут