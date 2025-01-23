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Трамп раскритиковал торговые отношения США и Канады

Трамп раскритиковал торговые отношения США и Канады - 23.01.2025, ПРАЙМ

Трамп раскритиковал торговые отношения США и Канады

Президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешние торговые отношения с Канадой. Он назвал их несправедливыми и выразил намерение пересмотреть условия... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T20:04+0300

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2025-01-23T20:04+0300

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ВАШИНГТОН, 23 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешние торговые отношения с Канадой. Он назвал их несправедливыми и выразил намерение пересмотреть условия сотрудничества двух стран для устранения торгового дефицита. "Канада – это большая проблема. У нас огромный дефицит с ними, порядка 200-250 миллиардов долларов. Мы больше не можем этого допускать," – сказал Трамп в ходе выступления перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Он отметил, что США обладают достаточным количеством собственных ресурсов и не нуждаются в импорте некоторых товаров из Канады. По его словам США не нужны канадские автомобили, потому что они могут производить свои. "Нам не нужен их лес – у нас есть свои леса. Нам не нужны их нефть и газ – у нас этого больше, чем у кого-либо еще," – подчеркнул он. В шутливой форме Трамп предложил Канаде присоединиться к США, чтобы избежать введения тарифов: "Если вы станете нашим штатом, у нас не будет дефицита, и мы не будем вводить тарифы." По словам Трампа, его администрация сосредоточится на восстановлении справедливого баланса в торговых отношениях с партнёрами по всему миру, включая Канаду.

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сша, дональд трамп, канада, торговые отношения