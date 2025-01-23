https://1prime.ru/20250123/otnosheniya-854411890.html
Трамп раскритиковал торговые отношения США и Канады
Трамп раскритиковал торговые отношения США и Канады - 23.01.2025, ПРАЙМ
Трамп раскритиковал торговые отношения США и Канады
Президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешние торговые отношения с Канадой. Он назвал их несправедливыми и выразил намерение пересмотреть условия... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T20:04+0300
2025-01-23T20:04+0300
2025-01-23T20:04+0300
политика
сша
дональд трамп
канада
торговые отношения
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешние торговые отношения с Канадой. Он назвал их несправедливыми и выразил намерение пересмотреть условия сотрудничества двух стран для устранения торгового дефицита. "Канада – это большая проблема. У нас огромный дефицит с ними, порядка 200-250 миллиардов долларов. Мы больше не можем этого допускать," – сказал Трамп в ходе выступления перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Он отметил, что США обладают достаточным количеством собственных ресурсов и не нуждаются в импорте некоторых товаров из Канады. По его словам США не нужны канадские автомобили, потому что они могут производить свои. "Нам не нужен их лес – у нас есть свои леса. Нам не нужны их нефть и газ – у нас этого больше, чем у кого-либо еще," – подчеркнул он. В шутливой форме Трамп предложил Канаде присоединиться к США, чтобы избежать введения тарифов: "Если вы станете нашим штатом, у нас не будет дефицита, и мы не будем вводить тарифы." По словам Трампа, его администрация сосредоточится на восстановлении справедливого баланса в торговых отношениях с партнёрами по всему миру, включая Канаду.
https://1prime.ru/20250123/lider-854410913.html
сша
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_27:0:1906:1409_1920x0_80_0_0_13fd4aea260414c72e83872354fe8710.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, канада, торговые отношения
Политика, США, Дональд Трамп, КАНАДА, торговые отношения
Трамп раскритиковал торговые отношения США и Канады
Трамп хочет изменить торговые отношения с Канадой, отказаться от ее нефти и газа
ВАШИНГТОН, 23 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешние торговые отношения с Канадой. Он назвал их несправедливыми и выразил намерение пересмотреть условия сотрудничества двух стран для устранения торгового дефицита.
"Канада – это большая проблема. У нас огромный дефицит с ними, порядка 200-250 миллиардов долларов. Мы больше не можем этого допускать," – сказал Трамп в ходе выступления перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
Он отметил, что США обладают достаточным количеством собственных ресурсов и не нуждаются в импорте некоторых товаров из Канады. По его словам США не нужны канадские автомобили, потому что они могут производить свои.
"Нам не нужен их лес – у нас есть свои леса. Нам не нужны их нефть и газ – у нас этого больше, чем у кого-либо еще," – подчеркнул он.
В шутливой форме Трамп предложил Канаде присоединиться к США, чтобы избежать введения тарифов: "Если вы станете нашим штатом, у нас не будет дефицита, и мы не будем вводить тарифы."
По словам Трампа, его администрация сосредоточится на восстановлении справедливого баланса в торговых отношениях с партнёрами по всему миру, включая Канаду.
Трамп хочет сделать США лидером в производстве, ИИ, а также криптовалютах