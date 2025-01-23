https://1prime.ru/20250123/otnosheniya-854412911.html

США хотят справедливых экономических отношений с Китаем, заявил Трамп

США хотят справедливых экономических отношений с Китаем, заявил Трамп - 23.01.2025, ПРАЙМ

США хотят справедливых экономических отношений с Китаем, заявил Трамп

Вашингтон просто хочет справедливых экономических отношений с Пекином и они не обязательно должны быть "феноменальными", заявил в четверг президент США Дональд... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T20:36+0300

2025-01-23T20:36+0300

2025-01-23T20:39+0300

политика

сша

китай

дональд трамп

торговые отношения

https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg

ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Вашингтон просто хочет справедливых экономических отношений с Пекином и они не обязательно должны быть "феноменальными", заявил в четверг президент США Дональд Трамп. "Все, что нам нужно, — это справедливость. Мы просто хотим равных условий. Мы не хотим злоупотреблять. У нас огромные дефициты (в торговле - ред.) с Китаем. (Предыдущий президент США Джо - ред.) Байден позволил этому выйти из-под контроля. У него дефицит в 1,1 триллиона долларов (в торговом балансе с Китаем - ред.), смешно, и это просто несправедливые отношения. И мы должны сделать их просто справедливыми. Нам не нужно делать их феноменальными", — сказал Трамп, дистанционно выступая на экономическом форуме в швейцарском Давосе.

https://1prime.ru/20250123/otnosheniya-854411890.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, дональд трамп, торговые отношения