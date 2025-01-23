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США хотят справедливых экономических отношений с Китаем, заявил Трамп - 23.01.2025, ПРАЙМ
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США хотят справедливых экономических отношений с Китаем, заявил Трамп
США хотят справедливых экономических отношений с Китаем, заявил Трамп - 23.01.2025, ПРАЙМ
США хотят справедливых экономических отношений с Китаем, заявил Трамп
Вашингтон просто хочет справедливых экономических отношений с Пекином и они не обязательно должны быть "феноменальными", заявил в четверг президент США Дональд... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T20:36+0300
2025-01-23T20:39+0300
политика
сша
китай
дональд трамп
торговые отношения
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ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Вашингтон просто хочет справедливых экономических отношений с Пекином и они не обязательно должны быть "феноменальными", заявил в четверг президент США Дональд Трамп. "Все, что нам нужно, — это справедливость. Мы просто хотим равных условий. Мы не хотим злоупотреблять. У нас огромные дефициты (в торговле - ред.) с Китаем. (Предыдущий президент США Джо - ред.) Байден позволил этому выйти из-под контроля. У него дефицит в 1,1 триллиона долларов (в торговом балансе с Китаем - ред.), смешно, и это просто несправедливые отношения. И мы должны сделать их просто справедливыми. Нам не нужно делать их феноменальными", — сказал Трамп, дистанционно выступая на экономическом форуме в швейцарском Давосе.
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сша, китай, дональд трамп, торговые отношения
Политика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, торговые отношения
20:36 23.01.2025 (обновлено: 20:39 23.01.2025)
 
США хотят справедливых экономических отношений с Китаем, заявил Трамп

Трамп заявил, что США просто хотят справедливых экономических отношений с Китаем

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© AFP / Wang Zhao
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ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Вашингтон просто хочет справедливых экономических отношений с Пекином и они не обязательно должны быть "феноменальными", заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Все, что нам нужно, — это справедливость. Мы просто хотим равных условий. Мы не хотим злоупотреблять. У нас огромные дефициты (в торговле - ред.) с Китаем. (Предыдущий президент США Джо - ред.) Байден позволил этому выйти из-под контроля. У него дефицит в 1,1 триллиона долларов (в торговом балансе с Китаем - ред.), смешно, и это просто несправедливые отношения. И мы должны сделать их просто справедливыми. Нам не нужно делать их феноменальными", — сказал Трамп, дистанционно выступая на экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Флаг Канады, Оттава
Трамп раскритиковал торговые отношения США и Канады
20:04
 
ПолитикаСШАКИТАЙДональд Трампторговые отношения
 
 
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