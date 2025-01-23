https://1prime.ru/20250123/patrushev-854389924.html
Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета
Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета - 23.01.2025, ПРАЙМ
Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг в Санкт-Петербурге проведет совещание на тему участия отечественных... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T07:17+0300
2025-01-23T07:17+0300
2025-01-23T07:17+0300
экономика
россия
рф
москва
санкт-петербург
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854389924.jpg?1737605852
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг в Санкт-Петербурге проведет совещание на тему участия отечественных вузов в обеспечении технологического суверенитета страны в области судостроения.
"Николай Патрушев проведет совещание по вопросам участия высших учебных заведений страны в обеспечении технологического суверенитета России в сфере судостроения", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии.
В совещании примут участие представители федеральных министерств и ведомств, ректоры вузов, руководители предприятий судостроительной отрасли и предприятий смежных отраслей.
Морская коллегия РФ обратит особое внимание на вопросы обеспечения технологического суверенитета России в морской сфере, ранее заявлял Патрушев. Он также подчеркивал важность развития научно-технологических основ морской деятельности России. В этом большую роль должны сыграть вузы, отмечал Патрушев.
рф
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, москва, санкт-петербург, николай патрушев
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Николай Патрушев
Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета
Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета РФ
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг в Санкт-Петербурге проведет совещание на тему участия отечественных вузов в обеспечении технологического суверенитета страны в области судостроения.
"Николай Патрушев проведет совещание по вопросам участия высших учебных заведений страны в обеспечении технологического суверенитета России в сфере судостроения", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии.
В совещании примут участие представители федеральных министерств и ведомств, ректоры вузов, руководители предприятий судостроительной отрасли и предприятий смежных отраслей.
Морская коллегия РФ обратит особое внимание на вопросы обеспечения технологического суверенитета России в морской сфере, ранее заявлял Патрушев. Он также подчеркивал важность развития научно-технологических основ морской деятельности России. В этом большую роль должны сыграть вузы, отмечал Патрушев.