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Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета

Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета - 23.01.2025, ПРАЙМ

Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг в Санкт-Петербурге проведет совещание на тему участия отечественных... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T07:17+0300

2025-01-23T07:17+0300

2025-01-23T07:17+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг в Санкт-Петербурге проведет совещание на тему участия отечественных вузов в обеспечении технологического суверенитета страны в области судостроения. "Николай Патрушев проведет совещание по вопросам участия высших учебных заведений страны в обеспечении технологического суверенитета России в сфере судостроения", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии. В совещании примут участие представители федеральных министерств и ведомств, ректоры вузов, руководители предприятий судостроительной отрасли и предприятий смежных отраслей. Морская коллегия РФ обратит особое внимание на вопросы обеспечения технологического суверенитета России в морской сфере, ранее заявлял Патрушев. Он также подчеркивал важность развития научно-технологических основ морской деятельности России. В этом большую роль должны сыграть вузы, отмечал Патрушев.

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