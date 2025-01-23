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Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета - 23.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета
Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета - 23.01.2025, ПРАЙМ
Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг в Санкт-Петербурге проведет совещание на тему участия отечественных... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T07:17+0300
2025-01-23T07:17+0300
экономика
россия
рф
москва
санкт-петербург
николай патрушев
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг в Санкт-Петербурге проведет совещание на тему участия отечественных вузов в обеспечении технологического суверенитета страны в области судостроения. "Николай Патрушев проведет совещание по вопросам участия высших учебных заведений страны в обеспечении технологического суверенитета России в сфере судостроения", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии. В совещании примут участие представители федеральных министерств и ведомств, ректоры вузов, руководители предприятий судостроительной отрасли и предприятий смежных отраслей. Морская коллегия РФ обратит особое внимание на вопросы обеспечения технологического суверенитета России в морской сфере, ранее заявлял Патрушев. Он также подчеркивал важность развития научно-технологических основ морской деятельности России. В этом большую роль должны сыграть вузы, отмечал Патрушев.
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россия, рф, москва, санкт-петербург, николай патрушев
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Николай Патрушев
07:17 23.01.2025
 
Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета

Патрушев обсудит участие вузов в обеспечении технологического суверенитета РФ

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг в Санкт-Петербурге проведет совещание на тему участия отечественных вузов в обеспечении технологического суверенитета страны в области судостроения.
"Николай Патрушев проведет совещание по вопросам участия высших учебных заведений страны в обеспечении технологического суверенитета России в сфере судостроения", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии.
В совещании примут участие представители федеральных министерств и ведомств, ректоры вузов, руководители предприятий судостроительной отрасли и предприятий смежных отраслей.
Морская коллегия РФ обратит особое внимание на вопросы обеспечения технологического суверенитета России в морской сфере, ранее заявлял Патрушев. Он также подчеркивал важность развития научно-технологических основ морской деятельности России. В этом большую роль должны сыграть вузы, отмечал Патрушев.
 
ЭкономикаРОССИЯРФМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНиколай Патрушев
 
 
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