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"Перекресток" наладил первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми" - 23.01.2025, ПРАЙМ
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"Перекресток" наладил первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми"
"Перекресток" наладил первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми" - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Перекресток" наладил первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми"
Торговая сеть "Перекресток" (входит в Х5 Group) наладила первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми" автономным транспортом в распределительные центры,... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T06:35+0300
2025-01-23T06:35+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
перекресток
боржоми
x5 retail group
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Торговая сеть "Перекресток" (входит в Х5 Group) наладила первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми" автономным транспортом в распределительные центры, груз перевозится по трассе М-11 "Нева", рассказали РИА Новости в Х5. "Торговая сеть "Перекрёсток" и компания "ИДС Боржоми" наладили первые грузоперевозки товара автономным транспортом в распределительные центры компании. Регулярные рейсы осуществляются между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11 "Нева" на базе автономных тягачей компании Navio", - сообщили в компании. Так, в рамках пилотного проекта полуприцеп "Перекрестка" доставляется на склад поставщика, где загружается товарами и дальше отправляется в хаб, расположенный в начале трассы М-11. Затем груз перецепляется к автономному тягачу, который закрывает самую протяженную часть маршрута по скоростной магистрали. Там отметили, что в 2025 году общее количество рейсов X5 на автономных грузовиках будет составлять до 14 в день. "Сегодня в ряде сценариев автономная доставка грузов осуществляется быстрее, чем в традиционной логистике. Мы видим большой потенциал этой модели: при существенном объеме грузопотока по направлению М-11 исключаются простои груза, что обеспечивает минимально возможное время в пути и эффективность всех процессов", - прокомментировал директор по продукту автономных магистральных грузоперевозок компании Navio Владимир Буевич.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, перекресток, боржоми, x5 retail group
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Перекресток, Боржоми, X5 Retail Group
06:35 23.01.2025
 
"Перекресток" наладил первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми"

Торговая сеть "Перекресток" наладила первые грузоперевозки газированной воды "Боржом

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Торговая сеть "Перекресток" (входит в Х5 Group) наладила первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми" автономным транспортом в распределительные центры, груз перевозится по трассе М-11 "Нева", рассказали РИА Новости в Х5.
"Торговая сеть "Перекрёсток" и компания "ИДС Боржоми" наладили первые грузоперевозки товара автономным транспортом в распределительные центры компании. Регулярные рейсы осуществляются между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11 "Нева" на базе автономных тягачей компании Navio", - сообщили в компании.
Так, в рамках пилотного проекта полуприцеп "Перекрестка" доставляется на склад поставщика, где загружается товарами и дальше отправляется в хаб, расположенный в начале трассы М-11. Затем груз перецепляется к автономному тягачу, который закрывает самую протяженную часть маршрута по скоростной магистрали.
Там отметили, что в 2025 году общее количество рейсов X5 на автономных грузовиках будет составлять до 14 в день.
"Сегодня в ряде сценариев автономная доставка грузов осуществляется быстрее, чем в традиционной логистике. Мы видим большой потенциал этой модели: при существенном объеме грузопотока по направлению М-11 исключаются простои груза, что обеспечивает минимально возможное время в пути и эффективность всех процессов", - прокомментировал директор по продукту автономных магистральных грузоперевозок компании Navio Владимир Буевич.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПерекрестокБоржомиX5 Retail Group
 
 
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