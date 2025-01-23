https://1prime.ru/20250123/perekrestok-854389575.html
"Перекресток" наладил первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми"
"Перекресток" наладил первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми" - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Перекресток" наладил первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми"
Торговая сеть "Перекресток" (входит в Х5 Group) наладила первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми" автономным транспортом в распределительные центры,... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T06:35+0300
2025-01-23T06:35+0300
2025-01-23T06:35+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
перекресток
боржоми
x5 retail group
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854389575.jpg?1737603324
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Торговая сеть "Перекресток" (входит в Х5 Group) наладила первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми" автономным транспортом в распределительные центры, груз перевозится по трассе М-11 "Нева", рассказали РИА Новости в Х5.
"Торговая сеть "Перекрёсток" и компания "ИДС Боржоми" наладили первые грузоперевозки товара автономным транспортом в распределительные центры компании. Регулярные рейсы осуществляются между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11 "Нева" на базе автономных тягачей компании Navio", - сообщили в компании.
Так, в рамках пилотного проекта полуприцеп "Перекрестка" доставляется на склад поставщика, где загружается товарами и дальше отправляется в хаб, расположенный в начале трассы М-11. Затем груз перецепляется к автономному тягачу, который закрывает самую протяженную часть маршрута по скоростной магистрали.
Там отметили, что в 2025 году общее количество рейсов X5 на автономных грузовиках будет составлять до 14 в день.
"Сегодня в ряде сценариев автономная доставка грузов осуществляется быстрее, чем в традиционной логистике. Мы видим большой потенциал этой модели: при существенном объеме грузопотока по направлению М-11 исключаются простои груза, что обеспечивает минимально возможное время в пути и эффективность всех процессов", - прокомментировал директор по продукту автономных магистральных грузоперевозок компании Navio Владимир Буевич.
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, перекресток, боржоми, x5 retail group
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Перекресток, Боржоми, X5 Retail Group
"Перекресток" наладил первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми"
Торговая сеть "Перекресток" наладила первые грузоперевозки газированной воды "Боржом
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Торговая сеть "Перекресток" (входит в Х5 Group) наладила первые грузоперевозки газированной воды "Боржоми" автономным транспортом в распределительные центры, груз перевозится по трассе М-11 "Нева", рассказали РИА Новости в Х5.
"Торговая сеть "Перекрёсток" и компания "ИДС Боржоми" наладили первые грузоперевозки товара автономным транспортом в распределительные центры компании. Регулярные рейсы осуществляются между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11 "Нева" на базе автономных тягачей компании Navio", - сообщили в компании.
Так, в рамках пилотного проекта полуприцеп "Перекрестка" доставляется на склад поставщика, где загружается товарами и дальше отправляется в хаб, расположенный в начале трассы М-11. Затем груз перецепляется к автономному тягачу, который закрывает самую протяженную часть маршрута по скоростной магистрали.
Там отметили, что в 2025 году общее количество рейсов X5 на автономных грузовиках будет составлять до 14 в день.
"Сегодня в ряде сценариев автономная доставка грузов осуществляется быстрее, чем в традиционной логистике. Мы видим большой потенциал этой модели: при существенном объеме грузопотока по направлению М-11 исключаются простои груза, что обеспечивает минимально возможное время в пути и эффективность всех процессов", - прокомментировал директор по продукту автономных магистральных грузоперевозок компании Navio Владимир Буевич.