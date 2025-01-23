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"Успешный бизнес". В Кремле высказались о помощи США Украине
"Успешный бизнес". В Кремле высказались о помощи США Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Успешный бизнес". В Кремле высказались о помощи США Украине
Соединенные Штаты зарабатывают на помощи Украине, продавая свои дорогие энергоресурсы европейцам и сохраняя большую часть полученных доходов, заявил официальный | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T12:50+0300
2025-01-23T12:50+0300
2025-01-23T12:50+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты зарабатывают на помощи Украине, продавая свои дорогие энергоресурсы европейцам и сохраняя большую часть полученных доходов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."И как сейчас Америка, оказывая помощь Украине, зарабатывает деньги на том, что продаёт свои дорогие энергоресурсы европейцам, на том, что она не даёт большую часть денег, например, своим сателлитам", — заметил Песков.По словам пресс-секретаря российского президента, Америка размещает заказы в своей стране, развивает свою экономику и создает новые рабочие места, тем самым превратив помощь Киеву в "успешный бизнес".Он также добавил, что Россия готова к равноправному диалогу с США, но никакие сигналы от Вашингона пока не поступают.
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сша, украина, кремль, дмитрий песков
Политика, США, УКРАИНА, Кремль, Дмитрий Песков
"Успешный бизнес". В Кремле высказались о помощи США Украине
Песков: США зарабатывают деньги на помощи Украине
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты зарабатывают на помощи Украине, продавая свои дорогие энергоресурсы европейцам и сохраняя большую часть полученных доходов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"И как сейчас Америка, оказывая помощь Украине, зарабатывает деньги на том, что продаёт свои дорогие энергоресурсы европейцам, на том, что она не даёт большую часть денег, например, своим сателлитам", — заметил Песков.
По словам пресс-секретаря российского президента, Америка размещает заказы в своей стране, развивает свою экономику и создает новые рабочие места, тем самым превратив помощь Киеву в "успешный бизнес".
Он также добавил, что Россия готова к равноправному диалогу с США, но никакие сигналы от Вашингона пока не поступают.
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