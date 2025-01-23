https://1prime.ru/20250123/peskov-854396075.html

"Успешный бизнес". В Кремле высказались о помощи США Украине

"Успешный бизнес". В Кремле высказались о помощи США Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ

"Успешный бизнес". В Кремле высказались о помощи США Украине

Соединенные Штаты зарабатывают на помощи Украине, продавая свои дорогие энергоресурсы европейцам и сохраняя большую часть полученных доходов, заявил официальный | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T12:50+0300

2025-01-23T12:50+0300

2025-01-23T12:50+0300

политика

сша

украина

кремль

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты зарабатывают на помощи Украине, продавая свои дорогие энергоресурсы европейцам и сохраняя большую часть полученных доходов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."И как сейчас Америка, оказывая помощь Украине, зарабатывает деньги на том, что продаёт свои дорогие энергоресурсы европейцам, на том, что она не даёт большую часть денег, например, своим сателлитам", — заметил Песков.По словам пресс-секретаря российского президента, Америка размещает заказы в своей стране, развивает свою экономику и создает новые рабочие места, тем самым превратив помощь Киеву в "успешный бизнес".Он также добавил, что Россия готова к равноправному диалогу с США, но никакие сигналы от Вашингона пока не поступают.

https://1prime.ru/20250122/gosduma-854372963.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, кремль, дмитрий песков