https://1prime.ru/20250123/plan-854396770.html
В Раде заявили о провале "плана стойкости" Зеленского
В Раде заявили о провале "плана стойкости" Зеленского - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Раде заявили о провале "плана стойкости" Зеленского
"План стойкости", представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским, сломался. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T13:13+0300
2025-01-23T13:13+0300
2025-01-23T13:13+0300
политика
украина
общество
рада
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/03/841240332_0:66:4000:2316_1920x0_80_0_0_b7cc29e88d971af33cf51475b64ceec3.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "План стойкости", представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским, сломался. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."План стойкости стал нестойким уже на этапе написания. Так сказать, сломались", — отметил парламентарий.По словам Гонаренко*, Зеленский обещал представить полную версию плана в конце декабря, но это обещание не было выполнено. Депутат призвал Зеленского показать каким-либо образом этот план, даже если он будет содержать полную ерунду.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20250123/front-854396403.html
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/03/841240332_222:0:3779:2668_1920x0_80_0_0_8272ffe43955fc5c9d090f8d7c397ea7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, общество , рада, рф
Политика, УКРАИНА, Общество , Рада, РФ
В Раде заявили о провале "плана стойкости" Зеленского
Депутат Рады Гончаренко: представленный Зеленским "план стойкости" сломался
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "План стойкости", представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским, сломался. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"План стойкости стал нестойким уже на этапе написания. Так сказать, сломались", — отметил парламентарий.
По словам Гонаренко*, Зеленский обещал представить полную версию плана в конце декабря, но это обещание не было выполнено. Депутат призвал Зеленского показать каким-либо образом этот план, даже если он будет содержать полную ерунду.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
В офисе Зеленского сделали тяжелое признание о ситуации на фронте