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В Раде заявили о провале "плана стойкости" Зеленского

В Раде заявили о провале "плана стойкости" Зеленского - 23.01.2025, ПРАЙМ

В Раде заявили о провале "плана стойкости" Зеленского

"План стойкости", представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским, сломался. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T13:13+0300

2025-01-23T13:13+0300

2025-01-23T13:13+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. "План стойкости", представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским, сломался. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."План стойкости стал нестойким уже на этапе написания. Так сказать, сломались", — отметил парламентарий.По словам Гонаренко*, Зеленский обещал представить полную версию плана в конце декабря, но это обещание не было выполнено. Депутат призвал Зеленского показать каким-либо образом этот план, даже если он будет содержать полную ерунду.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов

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украина, общество , рада, рф