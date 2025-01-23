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"Уже начали". Раскрыто, что готовят Франция и Великобритания на Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ
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"Уже начали". Раскрыто, что готовят Франция и Великобритания на Украине
"Уже начали". Раскрыто, что готовят Франция и Великобритания на Украине - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Уже начали". Раскрыто, что готовят Франция и Великобритания на Украине
Франция и Великобритания начали планировать отправку военных в Украину для обеспечения безопасности в случае завершения боевых действий, говорится в статье... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T14:56+0300
2025-01-23T14:56+0300
политика
украина
politico
франция
великобритания
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Франция и Великобритания начали планировать отправку военных в Украину для обеспечения безопасности в случае завершения боевых действий, говорится в статье издания Politico."Британцы и французы уже начали некоторое предварительное планирование", — отмечается в материале.Ранее СМИ сообщали, что украинские чиновники ожидают, что союзники Киева направят около 40 000-50 000 военнослужащих для содействия в обеспечении безопасности на границе в рамках возможного разрешения конфликта.Большинство советников администрации президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, как возможное решение украинского конфликта.
https://1prime.ru/20250123/plan-854396770.html
украина
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украина, politico, франция, великобритания
Политика, УКРАИНА, Politico, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14:56 23.01.2025
 
"Уже начали". Раскрыто, что готовят Франция и Великобритания на Украине

Politico: Париж и Лондон предварительно планируют отправку военных на Украину

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Франция и Великобритания начали планировать отправку военных в Украину для обеспечения безопасности в случае завершения боевых действий, говорится в статье издания Politico.
"Британцы и французы уже начали некоторое предварительное планирование", — отмечается в материале.
Ранее СМИ сообщали, что украинские чиновники ожидают, что союзники Киева направят около 40 000-50 000 военнослужащих для содействия в обеспечении безопасности на границе в рамках возможного разрешения конфликта.
Большинство советников администрации президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, как возможное решение украинского конфликта.
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