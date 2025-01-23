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Захарова оценила подготовку ЕС плана по отказу от энергоносителей из России - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Захарова оценила подготовку ЕС плана по отказу от энергоносителей из России
Захарова оценила подготовку ЕС плана по отказу от энергоносителей из России - 23.01.2025, ПРАЙМ
Захарова оценила подготовку ЕС плана по отказу от энергоносителей из России
ЕС, который готовит дорожную карту по полному отказу от российских энергоносителей, сам наносит себе экономический ущерб, заявила официальный представитель МИД... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T18:11+0300
2025-01-23T18:11+0300
политика
россия
мид рф
мария захарова
ес
санкции против рф
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. ЕС, который готовит дорожную карту по полному отказу от российских энергоносителей, сам наносит себе экономический ущерб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга для СМИ она упомянула план ЕС представить в феврале дорожную карту для стран объединения по полному избавлению от российских энергоносителей. "Мы буквально в реальном времени наблюдаем за тем, как Евросоюз своими же руками ломает фундамент, на котором десятилетиями держалось его благосостояние. И при этом они отрицают наличие других полюсов и нарастание других центров экономического роста. А как они не появятся? Если они просто берут российские же ресурсы на основе равноправного взаимодействия и используют их, кстати говоря, по тем схемам, которые использовали раньше есовцы. Во благо своей промышленности", — сказала Захарова. Она добавила, что навязываемая Брюсселем энергетическая политика все больше напоминает смесь эксперимента по ускоренному сокращению потребления углеводородов и стремления руководства бюрократии ЕС добиться передела энергорынка союза в пользу США.
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россия, мид рф, мария захарова, ес, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, МИД РФ, Мария Захарова, ЕС, санкции против РФ
18:11 23.01.2025
 
Захарова оценила подготовку ЕС плана по отказу от энергоносителей из России

Захарова: ЕС своим планом отказа от энергоносителей РФ бьет по себе же

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. ЕС, который готовит дорожную карту по полному отказу от российских энергоносителей, сам наносит себе экономический ущерб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга для СМИ она упомянула план ЕС представить в феврале дорожную карту для стран объединения по полному избавлению от российских энергоносителей.
"Мы буквально в реальном времени наблюдаем за тем, как Евросоюз своими же руками ломает фундамент, на котором десятилетиями держалось его благосостояние. И при этом они отрицают наличие других полюсов и нарастание других центров экономического роста. А как они не появятся? Если они просто берут российские же ресурсы на основе равноправного взаимодействия и используют их, кстати говоря, по тем схемам, которые использовали раньше есовцы. Во благо своей промышленности", — сказала Захарова.
Она добавила, что навязываемая Брюсселем энергетическая политика все больше напоминает смесь эксперимента по ускоренному сокращению потребления углеводородов и стремления руководства бюрократии ЕС добиться передела энергорынка союза в пользу США.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Венгрия проконсультируется с США по поводу продления антироссийских санкций
17:29
 
ПолитикаРОССИЯМИД РФМария ЗахароваЕСсанкции против РФ
 
 
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