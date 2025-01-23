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На пляжи Черного моря после очистки привезут кварцевый песок

На пляжи Черного моря после очистки привезут кварцевый песок - 23.01.2025, ПРАЙМ

На пляжи Черного моря после очистки привезут кварцевый песок

Для восстановления пляжей Черного моря после очистки от мазута определены три месторождения кварцевого песка около Анапы. Об этом заявил министр природных... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T17:43+0300

2025-01-23T17:43+0300

2025-01-23T17:43+0300

россия

мазут

танкер

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Для восстановления пляжей Черного моря после очистки от мазута определены три месторождения кварцевого песка около Анапы. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов."Приоритетные места для забора - три месторождения кварцевого песка около Анапы", — отметил он.По словам Козлова, краевые власти начинают разрабатывать проектную документацию для этого процесса и обеспечат инженерную защиту пляжей. Выбор осуществлялся на основе оценки запасов, логистики и качества песка.Процесс откачки начался 19 января после того, как судно "Волгонефть-239" и судно "Волгонефть-212" потерпели крушение в районе Керченского пролива в декабре прошлого года. 10 января трещина в корме судна "Волгонефть-239" вызвала новый выброс мазута, но основная масса нефтепродуктов была собрана в течение трех дней.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мазут, танкер