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На пляжи Черного моря после очистки привезут кварцевый песок - 23.01.2025, ПРАЙМ
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На пляжи Черного моря после очистки привезут кварцевый песок
На пляжи Черного моря после очистки привезут кварцевый песок - 23.01.2025, ПРАЙМ
На пляжи Черного моря после очистки привезут кварцевый песок
Для восстановления пляжей Черного моря после очистки от мазута определены три месторождения кварцевого песка около Анапы. Об этом заявил министр природных... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T17:43+0300
2025-01-23T17:43+0300
россия
мазут
танкер
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Для восстановления пляжей Черного моря после очистки от мазута определены три месторождения кварцевого песка около Анапы. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов."Приоритетные места для забора - три месторождения кварцевого песка около Анапы", — отметил он.По словам Козлова, краевые власти начинают разрабатывать проектную документацию для этого процесса и обеспечат инженерную защиту пляжей. Выбор осуществлялся на основе оценки запасов, логистики и качества песка.Процесс откачки начался 19 января после того, как судно "Волгонефть-239" и судно "Волгонефть-212" потерпели крушение в районе Керченского пролива в декабре прошлого года. 10 января трещина в корме судна "Волгонефть-239" вызвала новый выброс мазута, но основная масса нефтепродуктов была собрана в течение трех дней.
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россия, мазут, танкер
РОССИЯ, МАЗУТ, танкер
17:43 23.01.2025
 
На пляжи Черного моря после очистки привезут кварцевый песок

Козлов: на пляжи Черного моря после очистки привезут кварцевый песок

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРежим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов
Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Для восстановления пляжей Черного моря после очистки от мазута определены три месторождения кварцевого песка около Анапы. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
"Приоритетные места для забора - три месторождения кварцевого песка около Анапы", — отметил он.
По словам Козлова, краевые власти начинают разрабатывать проектную документацию для этого процесса и обеспечат инженерную защиту пляжей. Выбор осуществлялся на основе оценки запасов, логистики и качества песка.
Процесс откачки начался 19 января после того, как судно "Волгонефть-239" и судно "Волгонефть-212" потерпели крушение в районе Керченского пролива в декабре прошлого года. 10 января трещина в корме судна "Волгонефть-239" вызвала новый выброс мазута, но основная масса нефтепродуктов была собрана в течение трех дней.
Уборка мазута у мыса Панагия - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута
17:25
 
РОССИЯМАЗУТтанкер
 
 
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